Valtteri Bottas vindt Mercedes W12 lastig te besturen - Autoblog.nl

Valtteri Bottas vindt zijn Mercedes lastig te besturen. Niet onvriendelijk bedoeld, maar voor de neutrale toeschouwer moet dat goed nieuws zijn.

Als eerste willen wij even onze excuses aanbieden. We gaan even buitengewoon de ‘fanboy’ uithangen. De formule 1 is jarenlang een beetje een saaie sport geworden. De voorsprong van Mercedes was en is zó enorm groot, dat je bijna kunt spreken van twee klasses in één klasse. Net zoals bij Le Mans-raceklassementen.

Topfavoriet

Natuurlijk, zo vlak aan het begin van een nieuw seizoen hebben we de stille hoop dat Red Bull zijn zaakjes voor elkaar heeft en Mercedes verslagen kan worden. Desnoods Ferrari of McLaren, maar om nu jaar-in-jaar-uit naar dezelfde auto’s vooraan het veld te kijken, degradeert het niveau van de sport ook. Natuurlijk is het knap wat Hamilton presteert, maar de uiterst gemiddelde Bottas was ook gewoon wereldkampioen geworden met de Mercedes van het post-hybride tijdperk.

2021

Maar het lijkt erop dat 2021 misschien wel iets beter kan verlopen. Red Bull heeft namelijk met Sergio Pérez een uitstekende twee coureur in huis gehaald. Eentje die erom bekend staat in races altijd het maximale uit de auto weet te halen. Daarnaast begon Red Bull veelal met een auto die niet lekker in balans was. Zeker niet als Verstappen, Gasly, Albon of Ricciardo ging pushen. Na een paar races hadden ze de kink uit de kabel en werd de auto beter en beter, maar meestal was het te laat.

Bottas vindt Mercedes lastig te besturen

Maar nu komt het ‘goede’ nieuws: Mercedes heeft dit jaar helemaal niet zo’n goede auto Dat meldt Valtteri Bottas aan Autosport. Volgens de Fin is met name de achterzijde erg ‘snappy’ en straft deze foutjes meteen af. De auto schijnt moeilijk te controleren te zijn. Ook de combinatie van de auto met de banden schijnt nog niet helemaal lekker te zijn, daar de banden dit jaar iets meer ‘glijden’.

Op zich is het niet direct verrassend nieuws. Alle auto’s hebben dit seizoen minder grip, het is immers een van de aanpassingen voor 2021. De verwachting was dat Red Bull hier meer hinder van zou ondervinden dan Mercedes.

Trainingen

Natuurlijk, Mercedes zal nog altijd topfavoriet zijn voor dit seizoen. De tijden in de trainingen zeggen niet zoveel, dat weet ook Bottas:

Het waaide aanzienlijk meer dan tijdens de races afgelopen jaar. Maar dat terzijde, ik denk dat de achterkant van onze auto de grootste zorg is. Deze glijdt snel wel en is niet vergeeflijk. Samen met de nieuwe banden, is het niet makkelijk om de auto in het gareel te houden.



Zoals altijd hebben we ons eigen programma dat we volgen. Daarbij willen we de auto maximaal leren begrijpen. Rondetijden zijn niet echt van belang. Sowieso is het erg lastig, want we hebben geen idee met hoeveel brandstof de anderen rijden en in welke motorstand. Valtteri Bottas, maakt alvast een excuses.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Is Mercedes in het extreem aan het sandbaggen en is dit allemaal theater voor de testdagen? Vindt Bottas de Mercedes echt lastig te besturen? Of is de auto eindelijk een klein beetje minder dominant waardoor andere teams misschien ook een kansje hebben? Laat het antwoord weten, in de comments!