Uitslag Formule 1: Grand Prix van Mexico 2023

Wordt de Grand Prix van Mexico in 2023 een snoozer, of spat de race uit elkaar met overal snoep voor iedereen?

De Grand Prix van Mexico is al jarenlang een ongekende fiesta op de kalender. Zozeer zelfs dat het inmiddels een beetje uit de hand loopt. Het gejuich dat hoorbaar vanaf de tribunes komt als Perez langskomt is kippenvel inducerend. Maar vorig jaar waren er ook wat minder leuke incidentjes rondom het circuit. Echte F1 fans van het eerste uur hebben het dan over ‘voetbal publiek’. Max verschijnt dit weekend met een paar bodyguards aan zijn zijde.

Maar goed, wij normale mensen willen natuurlijk gewoon een spannende race zien. En die zijn we al een paar voorgeschoteld door het circuit Hermanos Rodriguez. Zes jaar geleden bijvoorbeeld won Verstappen er zijn derde race na een knotsgek spektakelstuk. Hamilton tikte in die race zijn vijfde kampioenschap binnen, maar deed dat met slechts P9. Dat was er een for the ages.

Maar soms is de race op grote hoogte ook een beetje saai. Het is in dat opzicht vergelijkbaar met de races in Melbourne en Canada. Je weet vooraf nooit wat je gaat krijgen.

Wat we in ieder geval wel weten, is dat de Ferrari’s de race zullen aanvangen vanaf P1 (LEC) en P2 (SAI). Team rood was weer snel over een ronde. Maar zelfs de Italianen zelf verwachten in de race terug te vallen. Max Emilian start vanaf P4, voor zijn voormalig teammaat Ricciardo en huidig teammaat Perez.

Dat de honingdas voor de Mexicaan staat, spreekt tot de verbeelding van speculanten. Wordt Verstappens voormalig teammaat ook zijn toekomstig teammaat door een podium te pakken in de Alpha Tauri? Of maakt Perez zich onsterfelijk met een zege voor eigen publiek? Het kan allemaal nog gebeuren, in de Grand Prix van Mexico in 2023!

Start

Na de F1 themesong in Mariachi-stijl en de opwarmronde is het tijd voor de start. Gaat Max meteen in de aanval op de Ferrari’s op het lange rechte stuk? Jazeker. De Ferrari’s lijken allebei erg matig van hun plek te komen. Verstappen glipt er tussendoor en pakt P1. Perez wil voor de heldenmove gaan in de eerste bocht, maar dit faalt hopeloos. PER tikt LEC aan en schiet rechtdoor. Schade voor beiden dus.

De race is dan eigenlijk alweer gelopen. Max rijdt eerste, met de twee Ferrari’s daarachter. Alleen Leclerc heeft schade aan zijn voorvleugel, dus voor zo ver hij al een bedreiging was zal hij dat nu niet meer zijn. Ricciardo sluit aan op P4, maar zit dus klem achter team rood. Perez komt de pit binnen en blijft in zijn auto zitten. Maar de race is natuurlijk voorbij voor de home hero.

Een virtual safetycar wordt ingelast om de brokstukken te verwijderen. Daarna kan Max Verstappen gaan werken aan een buffer richting de rode brigade. Hamilton lijkt snel en dringt aan bij Ricciardo. Maar inhalen is best lastig en de Alpha Tauri met Honda-tor is rap op het rechte stuk in de ijle lucht van Mexico Stad.

Tsunoda gaat ook hard op het rechte stuk, maar schiet dan door in de eerste bocht. Bottas is een paar plekken teruggevallen bij de start en ook Alonso heeft geen goede start gehad. Hamilton gaat uiteindelijk voorbij aan Ricciardo en lijkt de man on the move. De Brit zal uiteindelijk ook voorbij de Ferrari’s kunnen gaan, maar heeft nu al zeven seconden achterstand op Verstappen. Hij zal dus een safetycar nodig hebben om onze held echt te bedreigen.

Hamilton sluit in ronde 20 nadrukkelijk aan bij Sainz. Verstappen maakt een vroege stop en valt terug tot P7 achter Russell. RUS en PIA laten VER op zijn nieuwe rubber makkelijk voorbij. Vermoedelijk zal voor de vervanger van Nyck de Vries hetzelfde gelden. Het is natuurlijk dubbel voor de coureurs van het zusterteam van Red Bull. Aan de ene kant wil je laten zien dat je niet als een doetje opzij gaat. Aan de andere kant wil je niet de woede van het grote team op je hals halen door een Red Bull rondenlang achter je te houden.

RIC laat Max dus inderdaad ook maar makkelijk gaan. En daarmee rijdt de Nederlander weer derde, want Hamilton is ondertussen ook gestopt. Opvallend is dat Leclerc ruim zeven seconden gepakt heeft op Sainz, terwijl de Monegask de schade aan zijn voorvleugel heeft. Misschien heeft de Spanjaard toch iets meer van zijn banden gevraagd in de startfase achter zijn teammaat. Team rood kiest er hoe dan ook duidelijk voor om later te stoppen met beide auto’s. Ook Ricciardo rijdt lang door. Maar of dit de juiste strategie is? Zowel de Fezza’s als Ricciardo gaan niet heel snel meer rond.

Mid Race

Russell is teruggevallen tot achter Bottas en is niet blij met de pitstop-strategie. Hij is de laatste twee weekends echter ook gewoon trager dan Hamilton, dus wellicht komt de frusti ook deels daar vandaan. Verstappen gaat in ronde 29 voorbij aan Sainz en daarmee naar P2. Hij ligt dan circa 7,5 seconden achter Leclerc die nog altijd niet gestopt is en claimt dat hij nog wel even verder kan op zijn banden.

Maar, enige ronden later komt Sainz eerst binnen voor nieuwe banden en daarna ook Leclerc. Daarmee gaat Verstappen weer soeverein aan de leiding. Hij heeft zestien seconden te pakken op Leclerc. Magnussen pakt even een stukje naast de baan mee op het rechte stuk. En een halve ronde later staat de Deen in de muur. Is er iets afgebroken of was het rommel op de banden? De replay lijkt op het eerste te wijzen.

Hoe dan ook, dit is natuurlijk een safetycar. Red Bull móet Verstappen stoppen, anders heeft Leclerc een fors bandenvoordeel. Het team is wakker en haalt Max inderdaad voor een tweede keer naar binnen. De Nederlander houdt de leiding in de race en heeft nu dus nieuw rubber. Maar de Haas F1 ontwikkelt nog wat Feuer und Flamme. En de boarding ligt aan puin. Dus besluit de wedstrijdleiding tot een rode vlag. Dat betekent dus normaal gesproken, daar het droog is en er nog een halve race te gaan is, een staande herstart.

Herstart

Het wordt inderdaad een staande herstart. Mooi voor de fans. Verstappen is er uiteraard niet blij mee, want zijn achtervolgers kunnen gaan slipstreamen naar de eerste bocht. Hij had de race praktisch in de tas en dit is dan weer een momentje dat het even spannend kan worden. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Dertien minuten over het uur gaat het licht in de pit op groen. Verstappen en Leclerc staan op hards net als Sainz en Ricciardo. Hamilton vanaf P3 en Piastri plus Russell op P6 respectievelijk P7 gaan los op licht gebruikte mediums. Heeft Hamilton daarmee de superstart die hij nodig heeft om Max te verschalken?

Stroll en Alonso zullen dat in ieder geval niet doen. Zij zijn de laatsten van de 18 coureurs nog in de race. Ongelooflijk gezien de start van het seizoen voor team groen. Is het dan toch zo dat Alonso auto’s ontwikkelt tot trage hokken?

Max komt als een speer uit de startblokken en laat Leclerc achter zoals Ben Johnson dat deed in zijn beste dagen op roids. Hamilton komt cruciaal genoeg echter niet langs de Monegask, daar die laatste wel een slipstream krijgt van Verstappen. Verstappen kan zo andermaal de Ferrari als buffer gebruiken om wat separatie te krijgen naar Hamilton.

Tsunoda heeft voordeel gehad van alle kerfuffle en is opgeklommen naar P8. Omdat Russell voorbij gaat aan Ricciardo, rijdt de Japanner nu nog maar twee plekken achter zijn ervaren teammaat. Over ervaring gesproken: Hamilton mag 38 jaar oud zijn, maar zijn inhaalactie op Leclerc laat zien dat hij het heilige vuur nog altijd heeft. 300+, twee wieltjes op het gras, geen probleem. HAM heeft RUS de afgelopen races weer echt in de tas. Wel heeft hij ruim drie seconden achterstand op Max helaas.

De Nederlander gaat andermaal soeverein aan de leiding en heeft de race in principe nog steeds in de tas. Alonso daarentegen valt binnen een week voor de tweede keer uit. Heel gek, want de rest van het jaar was hij altijd nog aan de finish gekomen. Opeens is de Aston niet alleen traag maar ook enigszins onbetrouwbaar.

Yuki Tsunoda is ondertussen een beetje aan het overkoken achter het stuur van de Alpha Tauri. Hij geeft Piastri een tikkie. Niet lang daarna remt de Japanner extreem laat voor bocht één, maar snijdt hij ook de Australiër af. Het is Yuki die de zware pijp rookt: hij spint en ramt op zijn stuur. Maar Piastri valt weinig te verwijten. Het is wederom een momentje dat TSU een mooie race weggooit met een iets te radicale move.

Piastri heeft dan opeens zijn teammaat in de nek, terwijl die een veel matigere startpositie had. De rookie wordt alom geprezen. Maar stiekem, is Norris wel gewoon sneller. Uiteraard is het de verwachting natuurlijk dat Oscar als rookie nog meer verbetering in zich heeft. Dat zagen we ook toen Heidfeld achtereenvolgens Raikkonen en Massa versloeg maar beiden naar een topteam zag vetrekken. Maar het is altijd maar de vraag of het terecht is. Misschien is dit wel het plateau voor PIA. De Ozzie wordt voorzichtig uitgelegd dat hij NOR moet laten gaan en doet dat.

Finish

Als we nogmaals op de tijdlijst kijken, heeft Max opeens dik tien seconden voorsprong op Hamilton. Die heeft op zijn beurt vijf seconden op de Ferrari van Leclerc. Norris haalt Ricciardo in voor P6 met een mooie move. De Ozzie gaat dus niet op voor een podium met de Alpha Tauri vanaf P4 op de grid.

Hulkenberg probeert ondertussen desperaat vast te houden aan P10 in de Haas F1. De Duitser heeft in de kwalificaties dit jaar laten zien dat hij nog altijd heel snel is over een ronde. Maar de Haas F1 vrat zo hard door de banden dat er in de races meestal geen kans was die kwalificaties om te zetten in punten. De geupdatete Haas zou dat iets beter voor elkaar moeten hebben, maar in Amerika was daar nog weinig van te merken. Ook nu lijkt het lastig te gaan worden voor de Hulk om het puntje binnen te slepen. Hij voert een heel rijtje coureurs aan tot aan Tsunoda op P16, met iedereen binnen een seconde van de ander. Alleen Zhou rijdt daar nog een handvol seconden achter.

Met vier ronden te gaan maakt Ocon eindelijk de move. Balen voor Haas en voor de Hulk. Norris gaat naar P5 ten koste van Russell. LN4 heeft het gisteren weggegooid in de kwalificatie maar komt vandaag weer goed uit de verf. Het is alleen wel een verhaal van ‘wat had kunnen zijn’.

Niemand minder dan geweldige vent Bottas tikt dan Stroll in de rondte, maar dit leidt helaas niet meer tot een safetycar en een knotsgek einde. Lance Vance Dance valt net als Alonso echter wel uit. We hebben het al eerder gezegd maar team groen is een team dat bezig is aan een ongelooflijk verval. Interessant hoe dat verder zal verlopen.

Voor Max Emilian kunnen we de nabije toekomst wel voorspellen. Deze zegereeks gaat gewoon nog even door. Max had geluk dat Ferrari hem de race na de start meteen aanreikte op een presenteerblaadje. Maar daarna was het ook wel weer erg dominant voor Max in de RB19. Op de meet is het verschil met Hamilton zo’n 15 seconden. En zo wint Verstappen bijna elke race, terwijl andere coureurs en teams de positie van best of the rest in vlagen steeds afwisselen.

Leclerc is derde en heeft nu nul van zijn laatste elf pole positions omgezet in een zege(!). Wel was hij vandaag de betere ten opzichte van Sainz, die in het klassement echter nog steeds voor de Monegask staat. Norris wordt vijfde en de tweede helft van de top-10 wordt gevormd door Russell, Ricciardo, Piastri, Albon en Ocon. Hulkenberg valt uiteindelijk nog terug naar P13. Maar ja, P11 of P14 zal de Duitser aan zijn achterwerk oxideren na een race die zo lang een mogelijk puntje beloofde.

Max pakt zijn zestiende zege van het seizoen, wat weer een nieuw record is. We hebben nog drie Grote Prijzen te gaan als toetje van het seizoen. De eerste is volgend weekend alweer in Brazilië. Twee weken daarna komt nog het veel gehypete raceweekend in Vegas en een weekje later wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi. Gaat de concurrentie nog een race pakken, of wordt Sainz voor altijd de man die de sweep van Red Bull eigenhandig verschalkte zoals Berger dat deed in 1988 voor Ferrari? We gaan het zien…