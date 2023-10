Stand na GP Mexico 2023 en 7 dingen die ons opvielen

Vaste prik op de maandagochtend, de stand na de GP Mexico 2023. Alle rangen, standen en overzichten. Daarnaast vielen ons enkele dingen op aan afgelopen weekend.

De GP van Mexico is ongeacht de stand in het kampioenschap altijd een heel erg leuke race. Ook dit jaar stelde de GP op Hermanos Rodriguez niet teleur. Bij aanvang was er – zoals altijd – grote hoop voor de Mexicaanse hoop in bange dagen, Sergio Pérez.

Hij zit in de snelste auto, wil graag weer een race winnen én wilde natuurlijk voor het thuispubliek wat laten zien. Nou, we weten inmiddels nu hoe dat is afgelopen. Voor de stand in het kampioenschap maakt het vooralsnog weinig uit, maar desalnietemin was het een weekend waar we weer de nodige zaken hebben kunnen opmaken.

Opvallende dingen aan de Mexicaanse Grand Prix:

Voordat we alle rangen, standen en overzichten behandelen met vlijmscherp doch ironisch (bedoeld) commentaar, beginnen we met de zeven dingen de ons opvielen aan de race:

Wat is Daniel Ricciardo hier snel!

Vorig seizoen was Daniel Ricciardo de gebeten hond bij McLaren, want hij kreeg die oranje zeepkist niet onder de knie. Dat kunnen we zo stellen, want Lando Norris bewees dat er wel gelijk snelheid in zat. Bij de GP van Mexico in 2022 was Ricciardo na zijn bandenwissel INEENS bloedsnel. Het is dus een baan die de Australiër erg goed ligt. Maar die vierde positie tijdens de kwalificatie en een P5 voor Pérez zeggen eigenlijk alles: omwisselen die twee. Natuurlijk, in de race kon hij zijn P4 niet verzilveren, maar dat hij met de AlphaTauri zo goed kon meekomen is eigenlijk een klein wonder.

Mexico is heerlijk onvoorspelbaar

Mexico is een uniek baantje, zowel qua layout als qua hoogteligging. En laten we het niet ontkennen: atmosfeer, want dat gedeelte door het stadion is geweldig. Maar wat nog geweldiger is, is de onvoorspelbaarheid van de baan. De ‘normale’ regels zijn niet van toepassing op Hermanos Rodriguez. Dus de volgorde en voorsprongen zijn daarmee een stuk interessanter.

Stijgende lijn Williams

Het team uit Grove is niet zomaar aan een goede serie bezig. Dit is overduidelijk een team dat zich stap bij stap aan het verbeteren is. Dat zie je niet helemaal, want Albon en Sargeant zijn niet heel erg aan elkaar gewaagd. Een goede nummer 2 zou passend zijn voor de stijgende lijn van het team. Dat ene puntje van vorige race (met mazzel) dat Logan pakte, is niet voldoende. Het team is nu klaar voor een tweede coureur van het kaliber Albon of beter.

Local Hero Pérez

In Nederland heerst er een soort anti-sentiment richting Pérez. Het kamp Verstappen heeft een paar keer hard naar hem uitgehaald. Iets dat men in Mexico niet ontgaan is. het publiek scandeert de bijnaam van Sergio (Checo) terwijl Verstappen in gesprek was (na de kwalificatie). Nu snappen we de haat en nijd aan beide kanten niet. Pérez is ook op zijn thuisrace een halve seconde per ronde langzamer. Dat is een enorm gat op een kleine baan als dit. Het is absoluut geen serieuze tegenstander en komt niet eens in de buurt. De prestaties op de baan zeggen alles. De start was een brainfart (hij had geen idee dat Verstappen al aan de andere kant zat), maar het is wel tekenend voor de Mexicaan.

Lamme takken bij briljant Ferrari

Kijk, dat is nog eens een kop. Bij de start lieten de Ferrari’s zich wel heel erg makkelijk piepelen door de Red Bulls. Natuurlijk, die gingen sneller. Maar soms is aggressief verdedigen echt niet erg. Zeker niet in de eerste ronde mag je wel ietsje feller zijn. Natuurlijk willen ze hun P1 en P2 opgeven, maar je moet wel ietsje meer van je af bijten.

Maarrrr… Ze kwamen wel als een duveltje uit een doosje tijdens de kwalificatie. Nu weten we dat Leclerc een exceptioneel snelle coureur is over één ronde, maar Sainz zat er vlak achter. Ferrari deed dus echt iets goeds. Die scharlaken rode auto’s zijn bij tijd en wijle erg snel, maar soms mag een coureur dus wel een klein beetje van zichafbijten. Kijk maar hoe Ricciardo Hamilton pareerde tot ronde 11.

Geweldige start Max Verstappen

De Red Bull was niet altijd de ideale auto om van zijn plek te krijgen. De start van Verstappen was perfect. Hij was direct goed weg en liep meteen in op de Ferrari’s, die wellicht een beetje verrast waren door de snelle start.

Lewis Hamilton zeldzaam

In Nederland heeft men soms een beetje moeite met Lewis Hamilton. Natuurlijk was dat seizoen (2021) heel erg spannend. Maar Hamilton is in een geweldige vorm en elke keer als de auto ietsje beter wordt, lijkt Hamilton ook iets extra te kunnen brengen. Dit in tegenstelling tot zijn teamgenoot. Natuurlijk had Hamilton jarenlang de snelste auto, maar dat was ook omdat hij de snelste coureur is. Sinds 2008 is Hamilton al con

Rijderskampioenschap

Natuurlijk, de kampioen is al bekend. En vanwege de straf van Lewis Hamilton vorige week is de race om de tweede plaats ook al gelopen, alhoewel Pérez nog drie races heeft om te mislukken. Toch is het ongemeen spannend daar vlak achter. Verder: Carlos Sainz stijgt een plaatsje. De grootste mutatie is Daniel Ricciardo, die in één keer zes punten haalt en zo lekker stijgt in het overzicht.

De stand na de GP Mexico 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 491 2 Sergio Pérez Red Bull 240 3 Lewis Hamilton Mercedes 220 4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 183 5 Fernando Alonso Aston Martin 183 6 Lando Norris McLaren 169 7 Charles Leclerc Ferrari 165 8 George Russell Mercedes 151 9 Oscar Piastri McLaren 87 10 Pierre Gasly Alpine 56 11 Lance Stroll Aston Martin 53 12 Esteban Ocon Alpine 45 13 Alexander Albon Williams 27 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 15 Nico Hülkenberg Haas 9 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 8 17 Daniel Ricciardo AlphaTauri 6 18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 6 19 Kevin Magnussen Haas 3 20 Liam Lawson AlphaTauri 2 21 Logan Sargeant Williams 1 22 Nyck de Vries AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Hier zijn diverse ontwikkelingen interessant. Red Bull kan nog altijd 800 punten of meer scoren. Wat enigszins bizar is. Dan is er de strijd tussen Mercedes GP en Scuderia Ferrari enerzijds en McLaren en Aston Martin anderzijds. Ondanks de stijgende lijn van Williams is Alpine alsnog veel te ver weg. Dan is er tenslotte nog de strijd om de achtste positie. AlphaTauri stond bij aanvang op de ‘Ajax-positie’ (stijf laatste), maar tussen het team uit Faenza, Haas en Alfa Romeo Racing gaat het nog spannend worden.

De stand na de GP Mexico 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull 731 2 Mercedes 371 3 Ferrari 349 4 McLaren 256 5 Aston Martin 236 6 Alpine 101 7 Williams 28 8 AlphaTauri 16 9 Alfa Romeo 16 10 Haas 12

Kwalificatieduel

Daniel Ricciardo deelde een enorme dreun uit aan Yuki Tsunoda. De Japanner wist overigens dat hij achteraan moest starten, maar die P4 van De Honingdas zag niemand aankomen. Tussen Lewis Hamilton en George Russell blijft het nog altijd ongemeen spannend. Gasly neemt wat afstand van Ocon, en Leclerc van Sainz, alhoewel de Spanjaard vaak in de race iets consistenter is. Wederom is Alexander Albon nog altijd zijn teammaat volledig de baas.

De stand na de GP Mexico 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 17 Pérez 2 Alonso 16 Stroll 3 Russell 9 Hamilton 10 Leclerc 11 Sainz jr. 8 Norris 13 Piastri 6 Ocon 8 Gasly 11 Hülkenberg 13 Magnussen 6 Guanyu 5 Bottas 14 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 2 Ricciardo 2 Tsunoda 4 Lawson 1 Albon 19 Sargeant 0

Snelste raceronde

Lewis Hamilton, natuurlijk! Dat extra puntje is mooi meegenomen.

De onderlinge stand na de GP Mexico 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 7 Hamilton Mercedes 3 Pérez Red Bull 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1 Alonso Aston Martin 1 Tsunoda AlphaTauri 1

Driver of the Day

We hadden zo’n klein vermoeden dat Pérez deze kon gaan winnen, ware het niet dat zijn race naar een paar honderd meter alweer voorbij was. Het was gelukkig Lando Norris die de Driver of the Day trofee kreeg. De McLaren-coureur reed een geweldige laatste stint. Zijn inhaalactie op George Russell was van de grootst mogelijke schoonheid.

De onderlinge stand na de GP Mexico 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Lando Norris McLaren 4 Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Oscar Piastri McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Ook hier blijft het spannend. Met name Michael doet goede zaken. Hij voorzag de eerste twee posities namelijk precies goed.Jaap scoorde 1 puntje, want Hamilton haalde het podium. Wouter behaalt twee punten, want Verstappen en Hamilton kwamen op het podium terecht.

De stand na de GP Mexico 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap ( HAM , RUS, NOR) 101 Michael ( VER , HAM , SAI) 100 Wouter (PER, VER , HAM ) 88

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Brazilië worden verreden op 3 november om 15:30 uur.