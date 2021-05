Uitslag Formule 1: Grand Prix van Portugal 2021 - Autoblog.nl

Wie is de beste stuurman aan wal tijdens de Grand Prix van Portugal?

Vorig jaar kreeg het circuit van Portimão dan toch eindelijk bezoek van het F1 circus. De glooiende baan werd een dikke tien jaar geleden opgeleverd met het doel de Portugese Grand Prix terug te brengen, maar daar kwam het niet van. De A1 GP, de GP2 en talloze lagere klasses kwamen wel naar de Algarve, maar de koningsklasse bleef weg.

Dat veranderde allemaal toen vorig jaar de Rony Rona losbarstte. De F1 organisatie zat opeens verlegen om circuits die een race wilden hosten. Portimão was een van de circuits die daar wel oren naar had. Net als de circuits van Imola en Istanbul, staat de baan in Portugal hierna dit seizoen wederom op de kalender.

In principe is dat episch nieuws voor de fans, want het circuit is sowieso een moderne klassieker qua layout. Helaas is er echter wel iets stoms aan de hand. Voor de Grand Prix van vorig jaar is het asfalt vernieuwd en daarbij ernstig glad geworden. Om dat nog erger te maken, heeft Pirelli dit weekend alleen kneiterharde banden meegenomen. Verstappen zegt daarom dat hij tot op heden geen lol beleefd heeft aan het rijden op de baan. Wordt dat vanmiddag in de race anders? We gaan het zien.

Start

Vooraf is vooral de vraag wat Bottas gaat doen, of misschien wel wat Mercedes gaat doen met Bottas. Moet de Fin al in race drie aan de kant voor zijn teamleider met het oog op de strijd om de titel? Het antwoord lijkt in eerste instantie ‘neen’ te zijn. De twee Mercs komen beiden goed weg en duiken in ongewijzigde volgorde de eerste knik in.

Wie dacht dat Red Bull nu een voordeel had ten opzichte van Mercedes qua starts, die komt bedrogen uit. Max’ start is ongeveer net zo goed als die van de zwarte Silberpfeile en Perez komt maar matig van zijn plek. Het betekent dat VER aansluit achter rivaal Hamilton. Perez verliest zelfs een plekje aan Sainz, die hier vorig jaar ook al zo’n goede eerste ronde had.

De eerste ronde verloopt verder redelijk incidentloos. Alonso pakt even een wel erg wijde lijn in de tweede bocht, terwijl Ricciardo de beste zaken doet. Na een zeer teleurstellende kwalificatie, wint de honingdas drie plekken in de eerste ronde. Dat scheelt alweer. Vervolgens zorgen de twee Alfa’s voor wat spektakel en voor een safetycar. Raikkonen stoot op het rechte stuk Giovinazzi aan, die een beetje knullig lijkt te verdedigen. Aan de andere kant rijdt de Finse veteraan ook een beetje gek achterop. Aan de Zwitsers-Italiaanse pitmuur zullen ze in ieder geval niet blij zijn.

Als de safetycar naar binnen duikt mag Bottas het moment bepalen dat men weer op het gas mag. Bottas, niet per se bekend om zijn epische racecraft, doet dat dit keer handig. Hamilton zit echter te slapen en dat is het voordeel van onze held Max Verstappen. MV33 zit maximaal op te letten en gaat al half naast Hamilton op zijn gas. Eerst trekt de Mercedes nog even weg, maar dan kruist Max achterlangs en gaat hij de Brit buitenom voorbij in bocht één. Net als in Bahrein schiet hij hierbij wel net over de witte lijn, maar het voordeel is dat Hamilton de downforce verliest en dat ook doet. Een pijnlijk tikkie dus voor HAM, die vervolgens pardoes de snelste ronde rijdt.

Achter de top-3 gebeurt er ook het een en ander. Perez gaat Sainz voorbij, die een zware pijp rookt. De Spanjaard valt ook terug tot achter Norris. De Mexicaan lijkt dan mee te kunnen met Max en de Mercs, maar dat gaat even niet door. Norris gaat namelijk na Carlos ook Checo voorbij. Dat is natuurlijk even balen voor Sergio.

Maar, deze ontwikkelingen zijn verder natuurlijk lekker nieuws voor de race. Verstappen kan nu op jacht naar Bottas en de leiding in de race. Dat lijkt hij ook te doen, maar helaas is het dan juist Hamilton die terugvecht. Met meer snelheid op het rechte stuk, schiet de W12 van de wereldkampioen na een aantal rondjes weer langzij aan Max. Die laatste probeert daarna nog te counteren, maar HAM pakt zijn lijn en dwingt MV33 een hoek in waar hij niet wilde zijn. Daarmee is meteen ook de DRS-range gebroken voor Max richting Lewis. Doet die sluwe vos toch weer handig.

Bij het ingaan van ronde twintig herstelt Hamilton dan ook de interne teamorde zoals we die kennen. Hij gaat Bottas op Verstappenesque wijze buitenom voorbij in de eerste bocht. Het kost de beide Mercs natuurlijk wat tijd, waardoor Verstappen kan aansluiten in de staart van Bottas. Het probleem van Max is echter dat de Mercedes gewoon harder loopt op het rechte stuk. Daar rijdt Max met DRS naar Valtteri toe, maar kan hij niet echt de aanval inzetten. Ondertussen trekt Hamilton natuurlijk een gaatje.

Kijken we achter de top-3 zien we dat Perez wel degelijk de race pace heeft van de toppers. Toen de Mexicaan Norris voorbij ging voor P4 had hij een achterstand van negen seconden op de leider in de wedstrijd. Inmiddels is dat acht seconden. De Mexicaan kan dus mee, maar heeft in deze race alweer teveel verloren bij schermutselingen na de start.

Mid Race

Sainz opent het pitstopbal in ronde 21 en verwisseld zijn softs voor een setje mediums. Daarna volgen velen zijn voorbeeld. De toppers zijn op mediums gestart en rijden nog even door. Bottas laat een gaatje van twee seconden vallen naar Hamilton en blijft daar dan ongeveer hangen. Verstappen volgt Bottas op de voet in de DRS-range. Het is nu wachten op de pitstops en daarna op wie er het beste overweg kan met zijn tweede set banden. Wat onze held niet helpt is dat hij aangeeft problemen te hebben met zijn derde versnelling.

De top-4 blijft maar doorrijden op de eerste set rubber, maar exact halverwege de race lijkt het erop dat de Mercedes inderdaad wat vriendelijker voor de banden is. Helmut Marko zei dat al na de vorige race op het circuit van Imola en hij heeft altijd gelijk. Ook bij bandenfluisteraar Perez breekt het touwtje. Hij heeft nu opeens vijftien seconden achterstand op Hamilton.

Het is in dat licht bezien logisch dat Red Bull besluit Verstappen binnen te halen. De monteurs rennen heel laat naar buiten om de mannen van Mercedes niet wakker te maken. Verstappen wisselt naar de harde banden zoals verwacht. Een ronde later komt Bottas. Ook hij wisselt naar de harde banden. Geen voordeel wat dat betreft dus voor Mercedes. Als Bottas de baan weer opkomt zien we Verstappen al opstomen op het rechte stuk. Maar de Nederlander haalt het nét niet. Helaas.

Of wacht! Dan toch! Bottas glibbert bij het uitkomen van de eerste bocht heel even weg. Het is precies wat Verstappen nodig heeft. De Nederlander kruist achterlangs en schiet de Fin voorbij. Geen buffer dus voor Hamilton, die een ronde later binnenkomt en ook wisselt naar de harde banden. Perez rijdt nog steeds door en gaat nu aan de leiding van de race. Voor hem is het nu wel jammer dat er geen setje nieuwe softs meer klaarligt aan het eind van de race.

Perez houdt lang een gaatje van bijna tien seconden op Hamilton, maar komt dan Mazepin tegen. De Rus zit niet op te letten en Sergio moet vol in de ankers om zijn voorvleugel te redden. Dit lijkt het ritme van de Mexicaan even te breken. Hamilton komt hierna met rasse schreden dichterbij. Gaat Red Bull dan Checo gebruiken om Hamilton te feuten? Dat zal toch niet?

Finish

Toch wel, althans dat was wellicht de opzet van Red Bull Racing. Maar het snode plannetje werkt voor geen meter. Hamilton rijdt er naartoe en gaat er vrijwel direct voorbij. Daarna wordt Perez naar binnen geroepen door zijn team. Lekker dan. Perez wisselt hierbij inderdaad naar een setje gebruikte softs, zodat hij de snelste ronde nog even van Hamilton af kan pakken. Het is wel een begrijpelijke maar toch ook een beetje een kneuzige actie zo van Red Bull Racing. Als ze Perez na vijf rondjes eerder naar binnen hadden gehaald, had hij heel misschien nog Bottas kunnen bedreigen.

Hoewel diezelfde Bottas door zijn team aangespoord wordt om op Verstappen te jagen. Toto Wolff ziet een klinkende een-twee natuurlijk wel zitten, vooral ook omdat Valtteri dan wat puntjes af zou snoepen van Max. Maar, een ronde of tien voor het eind gaat het toch weer mis bij Bottas. VB77 krijgt te maken met wat kleine probleempjes en hij laat Verstappen gaan. Perez zet tegelijkertijd de snelste ronde neer, maar hij rijdt door zijn suboptimale strategie nu op gepaste achterstand van de leidende drie.

Achter de top-4 ontpopt Lando Norris zich andermaal als de best of the rest, op de voet gevolgd door Leclerc. Die laatste herstelt de orde binnen het team van Ferrari dus na zijn kwalificatienederlaag van gisteren. Sainz wordt in de slotfase nog even verschalkt door zijn oude landgenoot Alonso en door Gasly. Daarmee valt de jonge Spanjaard buiten de punten heeft Alpine twee auto’s in de top-10. Alonso doet het daarmee dus ook een stukje beter dan Ricciardo, die goed leek te gaan tot zijn late eerste stop, maar in de slotfase niet verder komt dan P9. Alle namen in de top-10 zijn daarmee genoemd.

Dat is dus slecht nieuws voor de rest. Alpha Tauri kan de vroege belofte van eerder dit seizoen niet waarmaken, met Gasly slechts op P10 en Tsunoda op een kansloze P15. Yuki The Rookie is toch echt niet zo goed als men binnen kamp Red Bull even dacht. Ook Aston Martin komt met hun groene Mercedes andermaal niet uit de verf. Stroll haalt in de slotfase nog teamgenoot Vettel voor P13, maar Vettel countert bij het sluiten van de markt en pakt de team-interne eer.

Giovinazzi zit daar in zijn Alfa nog voor op P12. De Williamsen en de Hazen zijn als vanouds te vinden aan de absolute staart van het veld, waarbij het opvallend is dat Schumacher in de race Latifi nipt verslaat. Het is een heel klein succesje voor het team van Haas F1 dit jaar.

Aan het eind van de rit gaan de topteams toch nog even los. Het gaat allemaal om de snelste ronde van de race. Die is in handen van Perez, maar Mercedes denkt slim te zijn door Bottas naar binnen te halen om ‘m af te pakken. Red Bull realiseert zich echter wat er gebeurt en haalt Verstappen ook binnen. Daarop overweegt Hamilton ook nog mee te doen aan het spel, maar hij besluit dat risico zelf niet te nemen.

Verstappen weet in eerste instantie het puntje uiteindelijk binnen te graaien, waarmee Mercedes zich dus eigenlijk een beetje in de vingers snijdt. Tenminste, als je ervan uitgaat dat Verstappen Hamiltons belangrijkste rivaal voor de titel is. Maar dan blijkt dat Verstappen zijn extra puntje weer moet afgeven. Hij is buiten de limieten van de baan gereden. Helaas. Zo blijkt Mercedes toch gewoon weer de snelste vandaag, zij het nipt. In Spanje krijgen we het volgende meetpunt. Olé.

Volledige uitslag Formule 1 Portugal 2021

Hamilton – Mercedes VERSTAPPEN – Red Bull Bottas – Mercedes Perez – Red Bull Norris – McLaren Leclerc – Ferrari Ocon – Alpine Alonso – Alpine Ricciardo – McLaren Gasly – Alpha Tauri Sainz – Ferrari Giovinazzi – Alfa Romeo Vettel – Aston Martin Stroll – Aston Martin Tsunoda – Alpha Tauri Russell – Williams Schumacher – Haas F1 Latifi – Williams Mazepin – Haas F1

DNF

Raikkonen – Alfa Romeo