Uitslag Formule 1: Sprint in België 2023

Sprint Max Verstappen er weer even acht puntjes bij in België?

Even was er bijna sensatie met een pole position voor Oscar Piastri voor de Sprint in België. Maar toen bleek dat Max Verstappen de onbetwiste koning is van de Formule 1 in 2023. Het verschil was maar elf duizendsten, maar Verstappen zet zijn waanzinnige seizoen gewoon door. Dit terwijl Perez weer door de mand viel met P8.

Natuurlijk, Verstappen kreeg de ideale strategie van Red Bull. Hij kwam met seconden te sparen over de meet voor zijn laatste ronde. Het team had het perfect voor hem uitgerekend. Op het moment dat het circuit er het beste bij lag, kon Max zijn snelle ronde doen. Perez moest daarentegen laveren tussen zijn tegenstanders door. Maar goed, dan nog. Het is niet dat Perez anders wel Max zou verslaan.

Kan iemand Max een strobreed in de weg leggen voor de Sprint? De weergoden wellicht…? Die hebben al gezorgd voor een vertraging van een uur in het programma…

Start

Een dik uurtje later dan gepland staat iedereen dan klaar om te beginnen. Maar juist op dat moment komt er weer een plensbui naar beneden. Vroeger was dat altijd reden voor vreugde, omdat je wist dat Damon Hill ging winnen in een Jordan of iets dergelijks. Maar nu is het vooral een reden om naar de FIA te kijken. Zij neigen er namelijk nogal naar om zaken uit te stellen als er wat vocht uit de lucht komt.

En jawel, ook deze start wordt weer tien minuten uitgesteld. Zucht. We snappen allemaal dat veiligheid voorop staat, zeker nu Spa onlangs zijn tanden weer op gruwelijke wijze heeft laten zien. Maar aan de andere kant, de Formule 1 moet hier toch wel wat op vinden. Betere regenbanden misschien.

Na nog een dik half uur wachten gaan we los…achter de safetycar, met iedereen verplicht op Full Wets. Krijgen we vijftien rondes een farce van een ‘race’?

Mid Race

De safetycar komt na enkele ronden binnen, net als de helft van de coureurs. De andere helft volgt vermoedelijk een ronde later. Het is namelijk immers zo droog op het circuit dat full wets niet meer de juiste keuze zijn. Eigenlijk zijn de full wets tegenwoordig alleen goed om traag achter de safetycar aan te rijden. Maar oké, genoeg met de negativiteit, kom maar door met die tien ronden hete actie.

Verstappen pit opvallend genoeg niet meteen, net als Leclerc, Norris, Ocon, Russell, Sargeant, Alonso, Tsunoda, Magnussen en Zhou. De gemene deler tussen die acht achter Max is dat zij op Magnussen na ‘de tweede’ coureur van hun respectievelijke teams zijn op basis van de gridvolgorde. Red Bull kiest ervoor om Perez het ‘voordeel’ te geven.

Want dat het een voordeel is, blijkt als de coureurs die door zijn gereden een ronde later stoppen. Piastri pakt de leiding, Verstappen naar P2. Gasly schuift op naar P3, omdat Sainz en Hamilton tijd verloren hebben bij hun stops. Alsnog rijdt Sainz voor Leclerc die dus een ronde door ‘moest’. Dat tekent wel het voordeel dat vroeg stoppen had. Net als het feit dat Perez is opgeklommen naar P4.

Helaas komt er na enkele rondjes weer een safetycar. Het was te verwachten dat iemand de baan af zou glijden. Misschien niet dat het de jarige job Alonso zou zijn. De 42-jarige spint de baan af in Pouhon. Hij zorgt daarmee wel voor een Aston Martin vooraan het veld, maar niet die van hem of Stroll. Magnussen zegt dat er al een droge lijn ontstaat. Maar met slechts zes ronden te gaan, moet het tijdverschil wel erg groot zijn met de inters om een extra stop goed te maken.

Als de safetycar weggaat neemt Verstappen Piastri meteen te grazen. Perez daarentegen krijgt Hamilton en Sainz in zijn nek. Zoveel grip en vetrouwen Max in de RB19, zo weinig heeft Sergio dat. Ook Leclerc maakt snel werk van de Mexicaan. Daarna dringt Norris aan en glibbert Perez van de baan.

Dat betekent dat Ricciardo opschuift naar P8. Alpha Tauri heeft nog steeds maar twee puntjes gehaald het hele seizoen, dus een punt voor RIC zou een heldendaad zijn. Nyck de Vries zal het met lede ogen aanzien. Voor zijn reputatie zou het eigenlijk beter zijn als Tsunoda gehakt maakt van de honingdas. Maar de Japanner is gespind en rijdt op de laatste plek rond.

Dat wordt een voor laatste plek als Perez de pit opzoekt om de stabilisator die Jos Verstappen heeft losgemaakt vast te laten schroeven voor de race van morgen. Hamilton krijgt ondertussen een strafje van vijf seconden voor een move op Perez. Dat lijkt wat streng gezien het incident. Maar voor Ricciardo is het probleem de andere Mercedes van Russell. Deze haalt hem in en drukt hem buiten de punten.

Finish

Zo wint Verstappen weer gewoon. Piastri wordt knap tweede voor Gasly, die eindelijk weer iets van goed nieuws brengt naar Alpine. Hamilton wordt op de baan vierde, maar valt door zijn straf terug tot achter Sainz, Leclerc én Norris. Dat is dus een kostbare voor de zevenvoudig kampioen. Hij houdt een tiende van een seconde over op Russell. Niet dat hij er zelf heel veel om zal geven. LH44 wordt alleen nog warm van zeges.

Russell pakt het laatste puntje. Ocon en Ricciardo piesen net naast de top-10 pot. In de laatste ronde haalt de Fransman de Australiër nog in, maar het is niet relevant. Uiteindelijk was de race dan toch wel weer kort maar zoet. Morgen dan maar meer van dit alles.

Uitslag Sprint België 2023