Uitslag Sprint Shootout: GP België 2023

Staat Max in België weer gewoon vooraan voor de Sprint race vanmiddag, na de Sprint shootout?

Het is weer een Sprint weekend in de Formule 1. We weten inmiddels dat Verstappen gisteren de snelste was in de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Maar ook dat hij niet vanaf P1 zal starten. Een versnellingsbakwissel gooit roet in het eten voor de Nederlander, die hierdoor vijf plekken op de grid moet inleveren. Als het snelheidsverschil met de rest in de race net zo groot is als in de kwalificatie, zal het hem waarschijnlijk niet veel deren…

Maar goed, een sprint weekend betekent dat de zaterdag feitelijk een geheel eigen feestje op zichzelf is. Vandaag dus een nieuwe ronde met andere kansen voor de rest. Eerst krijgen we een Sprint Shoot Out en daarna de Sprint Race later op de middag. Althans, als het allemaal verloopt volgens plan…Want als we overschakelen naar de beelden uit België, zien we Jacky Ickx in beeld. En fans. En vochtig weer. Maar geen snel rijdende F1 auto’s. De FIA heeft een en ander weer uitgesteld…Is het weer 2021?

Shootout 1

Gelukkig trekken de wolken een beetje weg en kunnen we na een fors half uur vertraging alsnog van kiet. Hamilton is de vroege lijstaanvoerder, maar Leclerc en Piastri zijn flink sneller dan de Brit. De eerste tijden zullen vermoedelijk niet veel zeggen. Tenzij het opeens weer begint te regenen, wat natuurlijk altijd kan in België.

Verstappen is in zijn eerste ronde bijna een seconde sneller dan de rest. Bizar. Oké, vlak daarna komen Russell, Perez en Gasly tot op zes respectievelijk zeven tienden. Maar alsnog, MV1 zit weer direct op stampen. Sainz verrast dan echter met een nog wat betere tijd. Maar de baan ontwikkelt zich ook erg snel. Op de live timing zien we een plethora aan paarse sectoren.

In combinatie met de korte sessies zorgt het voor een hectische slotfase van de eerste sessie. Bij Haas F1 misrekenen ze zich. Hulkenberg komt een paar seconden te laat over de finish om een snelle ronde te doen. Magnussen is niet veel beter af. Hij kan wel een ronde doen, maar die is alleen goed genoeg om Zhou te verschalken. De Ferrari-klantenteams liggen er in zijn geheel uit na Shootout 1. Bottas is namelijk zeventiende. Tsunoda is de extra man aan de zijlijn. Hij wordt dit keer dus wel weer verschalkt door Ricciardo.

De afvallers: Tsunoda – Bottas – Magnussen – Zhou – Hulkenberg

Shootout 2

Iedereen gaat naar buiten op inters. Alleen Albonio en Alonso blijven achter in de pit. Zijn zij slimmer dan de rest? Het zou kunnen, want de baan droogt snel op. Een gok op slicks zou de winnende kunnen zijn. Stroll neemt de gok en gaat voor mediums. Maar hij gaat kablabber. Het zorgt voor een rode vlag en het eind van de sessie.

Dat betekent dat vier coureurs die geen tijd hebben gezet de bok zijn. Dat zijn de twee Astons en de twee Williamsen. Daarnaast is Ricciardo de klos. Hij is de traagste van de coureurs die wel een rondetijd hebben gezet. Niet gek in de Alpha Tauri, maar ook geen heldenrol voor de Ozzie dus. De top-10 is een aangelegenheid voor vijf teams: de twee Red Bulls, Mercs, Alpines, Fezza’s en Macca’s zijn door.

De afvallers: Ricciardo – Albon – Sargeant – Stroll – Alonso

Shootout 3

Door weer een korte vertraging vanwege de rode vlag, is het nu bijna een uur later dan gepland tijd voor de derde en beslissende Shootout. Hamilton zet een mooie tijd neer waar Verstappen zich zowaar op stukbijt. Perez is out of sequence en gaat dan wel naar P1.

Verstappen gokt op een rondje de batterij opladen en dan een snel rondje aan het einde. Met seconden te sparen komt hij over de meet. Maar dingen gebeuren dan snel achter elkaar. De baan wordt sneller en sneller. Gasly is eventjes de snelste man, maar dan komen Norris, Leclerc, Sainz en Piastri er onderdoor. De Mercs zitten elkaar in de weg dus hebben geen kans.

Verstappen is de laatste die kan pareren. En hij doet dat, maar het is wel nipt. Het verschil met Piastri is 11 duizendsten van een seconde. Voor de jonge Australiër komt alles bij elkaar. Hij heeft nog maar twee keer Norris verslagen in de kwalificaties (drie als je deze sprint meetelt). Net zo vaak als Nyck Tsunoda te pakken had dus. Maar omdat de McLaren opeens zo lekker gaat en Oscar lijkt te pieken op de juiste momenten, ziet hij er uit als een held.

Of dat vanmiddag ook weer zo is, valt te bezien. Iets na de geplande 16:00 uur zal de Sprint van start gaan. Schakel dus gewoon in rond die tijd, anders ben je aangewezen op ons verslag achteraf. Waarvan akte…

De top 10 voor de start van de sprintrace van de GP van België