Uitslag Formule 1: Sprint in Oostenrijk 2023

Een simpel 1-2tje voor Red Bull in de Sprint in Oostenrijk?

Onder mild vochtige omstandigheden kan er altijd van alles gebeuren. Maar in de sprint shootout ging Red Bull vanochtend toch ‘gewoon’ voor een 1-2tje. Eigenlijk zoals dat gisteren ook zo had moeten zijn. Vooral ook omdat ondergetekende een 1-2 voor Red Bull voorspeld heeft. Dit terwijl onze hoofdredacteur en eindbaas alweer ellende voor Perez aan zagen komen. Vier keer op rij geen Q2 in een RB19. Je. Verzint. Het. Niet.

Enfin, vanochtend was het dus ietsje beter voor PER, terwijl VER weer oppermachtig was. Ook voor Nyck de Vries was het iets beter dan gisteren. Toen werd hij laatste, vandaag veertiende. Daarmee staat hij helaas wel weer (vlak) achter Tsunoda. Nyck doet steeds meer denken aan Brendon Hartley. Ook die kwam wat later de F1 binnen bij -toen nog- Toro Rosso en deed het helemaal niet per se héél slecht, maar ook nooit bijzonder goed. Dat is in de F1 dodelijk.

Nyck heeft mazzel dat de (vele) Red Bull talenten in de F2 een beetje ‘blijven hangen’. Maar Liam Lawson gaat wel goed in de Super Formula. Dus dat zal de grootste bedreiging worden. Een paar goede races dit weekend en het volgende zouden manna from heaven kunnen zijn voor Nyck.

Voordat de race van start gaat, zien we dat geweldige vent Bottas voor een epische call is gegaan om op mediums van start te gaan. De Fin start slechts als negentiende, dus heeft in die zin ook niks te verliezen. Maar toch…Koddig is alleen wel dat Bottas het tempo in de opwarmronde al niet kan volgen. Daardoor moet ook Sargeant wachten, want die mag hem als 20ste starter niet inhalen. Het spel is al los voordat de lichten uitgaan!

Start

Perez pakt Verstappen bij de start. Hij knijpt Verstappen een beetje af, maar die sluit aan in de slipstream. Voor de volgende bocht geeft Perez nodeloos veel ruimte. Max ruikt zijn kans, maar verremt zichzelf. Perez ziet het risico en geeft zijn teammaat alle ruimte. Hierdoor verliest hij wel veel tijd. Ook Norris zit klem. Hulkenberg profiteert en gaat naar P3 en daarna zelfs naar P2 langs Perez. We kunnen het ons voorstellen als de Mexicaan hier niet heel blij mee is. Maar ja, als je de deur open laat voor VER, weet je wat er gebeurt.

Norris valt ver terug, terwijl de teamradio’s weer smøllen zijn. Max roept dat Checo hem de baan af heeft gedrukt. Checo vraagt zich af wat er mis is met Max. Mooi. Sainz is nu vierde, voor de twee Astons van Stroll en Alonso. Leclerc had drie strafplekken voor blokkeren in de shootout en klimt niet direct op. Albon daarentegen is wel (weer) lekker bezig en ligt zevende.

Max rijdt vervolgens een paar seconden weg bij Hulkenberg, die erin slaagt Perez achter zich te houden. We weten dat de zwakte van de Haas F1 ligt in het heelhouden van de banden. Zowel de Haas F1 als de Ferrari lijken de banden heel snel warm te kunnen rijden, maar er vervolgens ook heel snel doorheen te bijten. Maar zou het kunnen dat dat op inters minder telt voor 24 ronden? Hülkenberg dan toch naar een podium (zij het in een sprint)?

De andere Haas F1 van Magnussen is ondertussen bezig met de twee Mercs. Die startten vanaf P15 en P18 en zijn dus bezig aan een opmars. Maar, het gaat nog niet echt van harte.

Na de helft van de race heeft de Hulk acht seconden achterstand op Verstappen. Perez zit nu wel ernstig op aanvallen en komt dan eindelijk langszij. Sainz volgt al snel en dan is het podium voor Nico toch weer weg. Sterker nog, de Astons komen al aanstormen. Dus hebben we het antwoord: ook in de regen vreet de Haas zijn banden op.

De vraag is of er nog een droge lijn komt en zo ja of het dan loont om te stoppen voor slicks. Een stop hoeft niet in de sprint, maar mag wel. Normaal gesproken heeft het geen zin, maar als je secondes per ronde kan winnen natuurlijk wel. Stroll vindt het allemaal wel best zo en hoopt dat het team ervoor zorgt dat Alonso hem niet aanvalt.

Norris haalt Leclerc in voor P9, terwijl Russell de gok neemt. Hij stopt eind ronde 15 voor slicks. Als het lukt ben je de held, als het mislukt heb je als elfde in de race niks verloren. De andere teams zullen de sectoren in ieder geval goed in de gaten houden. Hulkenberg gaat ook pitten en danst de pit uit met mediums. Ook Hamilton ziet het wel zitten.

Het was de goede call voor Russell. Hij heeft als eerste zijn slicks aan de praat en klimt op naar P10 met de snelste ronde in de race. De anderen vooraan zitten vast. Pitten is geen optie meer, want dan vallen ze terug achter degenen die eerder gestopt zijn. Er zijn echter ook nog maar een paar rondes te gaan. De top-5 lijkt safe te zijn. Maar het gaat nu wel met seconden per ronde.

Alonso en Stroll zijn nog aan het vechten, maar het is de vraag of Hulkenberg nog Norris en Ocon kan pakken. Is de Duitser een ronde te laat gestopt? Waarschijnlijk had het niet uitgemaakt voor het eindresultaat, want Nico gaat inderdaad nog voorbij aan Norris en Ocon voor P6.

Vooraan is het echter weer een zeer soevereine zege voor Verstappen. 24 ronden, 21 seconden voorsprong. Perez wordt tweede, twee seconden voor Sainz. Daarachter zit een gaatje van zeven seconden naar de twee Astons. Hulk wordt dus zesde en Ocon nog nét zevende. Russell stoomt namelijk in de laatste ronde nog op langs Norris en komt negen duizendsten tekort op de Fransman. De Brit krijgt wel een puntje voor zijn gewaagde gok om als eerste te wisselen naar slicks. De Vries hebben we eigenlijk niet in beeld gezien, net als zijn teammaat Tsunoda. Op de tijdlijst vinden we de twee terug op P16 en P17, met TSU weer voor DEV.

Hoe gaat de kerfuffle bij Red Bull verder? In ieder geval met Max als kampioen, zoveel is duidelijk. Maar komen er meer problemen met Perez? Het lijkt erop alsof de twee een goed gesprek hebben na de race. Mano a mano, zoals het heurt. Uitpraten en door. Tot de volgende keer dat de twee elkaar tegenkomen op het circuit. Dat wordt echter vermoedelijk niet morgen, want Perez start dus weer in het middenveld terwijl Verstappen naar de zege zal cruisen. Zin an!

Uitslag Sprint Oostenrijk 2023