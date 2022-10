Uitslag GP Japan 2022: tweede vrije training

We hebben de uitslag van de tweede vrije training van de GP van Japan 2022 voor je! Wat heeft Verstappen gedaan?

En de tweede vrije training van de GP van Japan is inmiddels een feit. De oplettende lezer zal gezien hebben dat de tweede vrije training langer duurde dan de andere trainingen dit jaar: 1,5 uur in plaats van 1 uur. De reden daarvoor waren de banden. Er stond op de planning om een halfuurtje met de nieuwe banden te gaan rijden.Daar kwam alleen niets van terecht. Het plan viel letterlijk en figuurlijk in het water.

Er was nog te veel regen om de nieuwe droogweerbanden voor 2023 te kunnen testen. Gelukkig zijn er meer momenten, zoals na de GP van Abu Dhabi (daar blijft het vaak droog). Daarnaast meldt Formula 1 dat de sessie voor de banden voor de 2023-banden verhuist naar de GP van Mexico. Dus dan krijgen we tijdens de tweede vrije training daar wederom er een halfuurtje bij.

Niet te veel risico

Nu hadden we gehoopt op extra rondjes en actie op de baan, maar deze bleef een beetje uit. De reden is tweeledig. De teams willen niet te veel risico lopen. In de regen is de kans groter dat je de auto kort rijdt (zoals Mick Schumacher kan beamen).

Het zal lastig worden om een racesimulatie neer te zetten of om snelle ronden te oefenen voor de kwalificatie. Daarnaast willen de teams de motoren ook niet te veel belasten. Zeker niet nu het einde van het seizoen in zicht is en de meeste beschikbare motoren al redelijk gebruikt zijn.

Wat gebeurde er in de tweede vrije training van de GP van Japan 2022? Niet heel veel spannends eigenlijk. Het was alsnog flink nat op de baan, maar de coureurs konden al vrij vroeg op de intermediate-banden. Mercedes (op nieuwe inter-banden) was nu aanzienlijk sneller dan de vorige sessie en ook Red Bull (nog op de oude banden van de vorige sessie) melde zich vooraan. Opvallend: de onlangs 30 geworden Magnussen gewoon op P5.

Uitslag tweede vrije training GP Japan

Mclaren en Aston Martin hebben het erg zwaar. Bij Williams, dat andere team met Mercedes-motoren, doet het redelijk goed. Hun aerodynamica is meer afgesteld op hoge snelheidsbanen. Ook opvallend is dat Yuki Tsunoda wederom niet eruit springt. Meestal vinden Japanse coureurs wel een extra seconde ofzo tijdens de GP van Japan.

Positie Coureur Snelste tijd Aantal ronden 1 Russell 1:41.935 23 2 Hamilton 1:42.170 22 3 VERSTAPPEN 1:42.786 24 4 Pérez 1:42.834 26 5 Magnussen 1:43.187 17 6 Sainz 1:43.204 23 7 Alonso 1:43.533 14 8 Bottas 1:43.733 20 9 Ocon 1:43.884 13 10 Zhou 1:44.525 17 11 Leclerc 1:44.709 10 12 Latifi 1:44.962 16 13 Albon 1:45.039 15 14 Tsunoda 1:45.257 27 15 Vettel 1:45.261 24 16 Norris 1:45.885 11 17 Ricciardo 1:46.030 9 18 Stroll 1:46.776 21 19 Gasly 1:47.109 13 20 Schumacher Geen tijd 0

