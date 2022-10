Deze nieuwe EV-merken komen naar Nederland!

We kijken naar de nieuwe EV-merken die we binnenkort kunnen verwachten.

Er komen telkens meer elektrische auto’s bij. Goed nieuws, want dan is er natuurlijk meer keuze. Maar er gebeurt nog iets. Sommige merken hebben de grootste mogelijke moeite om de overstap te maken, terwijl andere merken het als een kans zien. Sterker nog, er komen niet alleen nieuwe modellen aan, maar ook compleet nieuwe EV-merken.

Nieuwe EV-merken die eraan komen

Dat is op zich niet zo vreemd. Juist de nieuwe technologie betekent dat het heel interessant is om een automerk op te richten. Althans, dat had je een paar jaar geleden moeten doen. Kijk naar Tesla. Dat merk heeft niet te maken gehad met een cultuuromslag. Er zijn geen oude merkwaarden en zelfs qua design kan je nog alle kanten op. Maar het grootste voordeel is waarschijnlijk de techniek.

Je zult gezien hebben dat er in korte tijd een hoop automerken bij zijn gekomen. Denk aan Aiways en Seres, bijvoorbeeld. Maar er zijn meer nieuwe EV-merken die eraan komen. Daar laten wij ons lichtje over schijnen in dit artikel. Op die wijze weet je welk merk eraan komt en waar ze voor staan (of willen staan).

Hongqi

Zijn er traditionele merken die eraan komen? Jawel, wat dacht je van Hongqi! Dat merk – onderdeel van FAW – bestaat al sinds de late jaren ’50! Deze fabrikant was voornamelijk bezig met het maken van limousines voor staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders.

De modellen waren zijdelings gebaseerd op oude Chryslers. De auto’s moesten er vooral voornaam en duur uitzien als Mao weer een paar collega’s op bezoek kreeg. In de jaren ’90 maakte Hongqi een doorstart door ontelbaar veel varianten te bouwen op basis van de Audi 100 van de C3-generatie. Wederom veel voor de staat, maar ook voor het publiek dat voldoende geld had.

De modellen van Hongqi zijn dan ook een stuk uitbundiger gestileerd. Daarvoor hebben ze geen halve maatregelen genomen, want ze hebben ze zelfs de Rolls-Royce-ontwerper Giles Taylor binnengehaald! De eerste auto voor ons zal de Hongqi E-HS9 worden, een enorme SUV die een beetje aan de Cullinan doet denken. Overigens zijn niet alle Hongqi’s elekrisch, wel de modellen die naar Nederland komen. De E-HS9 kun je al configureren!

JAC

Deze heb je waarschijnlijk weleens in een prijslijst zien staan. JAC begint in 1964 zijn bestaan als ‘Hefei Jianghuai Automobile Factory’. Het merk begint aanankelijk met vrachtwagens en bedrijfswagens. Uiteraard zijn die nog niet elektrisch. In de jaren ’90 gaat JAC zich meer toeleggen tot het bouwen van personenwagens.

Qua uiterlijk zijn de auto’s extreem generiek. Ze zijn zo anoniem dat je er boos van wordt. JAC maakt het niets uit, het is er om aantallen te maken en dat lukt uitstekend. Ook zijn ze er relatief vroeg bij met elektrische auto’s. In 2014 kwam de iEV. Op dit moment is er een complete modelfamilie van elektrische auto’s die je kan herkennen aan de ‘iEV’-naamgeving.

De eerste JAC die naar naar Nederland komt is de iEV7S. Dat is een compacte crossover die 10 jaar geleden er heel acceptabel uit zou zien. De techniek is overigens ook best verouderd. Maar houd even twee dingen in het achterhoofd: de prijzen zijn laag en de Chinese automerken ontwikkelen zich enorm snel. De stap die gezet wordt met de volgende generatie zal groot zijn.

Lightyear

Een Nederlandse toevoeging! Maar Lightyear maakt toch auto’s die op zonne-energie rijden? Ja, gedeeltelijk. Heel kort door de bocht is het een elektrische auto met een enorm paneel erop. Dat is misschien niet het meest bijzondere aan de Lightyear 01.

Nee, dat is de filosofie van de auto. Zoals merken als McLaren, Pagani en Ferrari extreme attentie voor detail hebben om de auto sneller te maken, is de Lightyear zo efficiënt mogelijk. Dus een slanke, ranke auto met zo weinig mogelijk weerstand.

Nu kun je je afvragen: hadden ze niet beter gewoon een elektrische auto kunnen maken en het zonnepaneel optioneel kunnen maken? Goed idee! Wellicht dat ze het een keer gaan overwegen. Het probleem is natuurlijk de prijs. Lage productie, een fabrikant zonder ervaring en een extreem hoge prijs. De Lightyear is een bijzonder product, maar wel eentje voor de mensen die een iPhone hadden in 2007 en een Tesla Model S in 2013.

Lucid Motors

Een van de meest interessante nieuwe EV-merken is Lucid. Dit merk komt niet uit China, maar uit de Verenigde Staten. Vaak maakt men het vergelijk met de Tesla Model S. Het is echter een compleet andere auto. De Luci Air is voor mensen die autorijden nog leuk vinden.

Waar de Model S een praktisch ‘one-trick-pony’ is, is de Lucid daadwerkelijk een geweldige auto om te rijden. En nee, daarvoor hoef je niet per se de snelste te hebben. Het interieur is meer als ‘een auto’ en staat op een hoger niveau. Qua performance en range heeft de Model S nog altijd de overhand, maar wie maakt dat uit? Hoe bizar veel sneller dan bizar snel wil je gaan? De Lucid Air heeft een groot visueel, het model ligt namelijk aanzienlijk prettiger op het netvlies.

Is het allemaal hosanna? Nou, het is een nieuw merk, dus verwacht issues die daarbij horen. Tevens is het een heel duur apparaat. En waar je met een Mercedes-Benz EQE of Tesla Model S een veilige keuze maakt, moet je bij de Air nóg meer geld meenemen.

Nio

Wie Formule E volgt, zal dit merk al kennen. Nio komt uit Shanghai en bestaat sinds 2014. Meteen maakten ze hun intenties duidelijk met de EP9, een elektrische hypercar. Handig om de aandacht van de petrolhead te settelen, zeker met het ronderecord op de Nürburgring. Kijk, nu ben jij ook een stuk enthousiaster, nietwaar? Nio is afkomstig uit Shanghai.

Een groot verschil met Nio en alle andere elektrische nieuwe EV-merken is de accu. Het hele probleem met laden kunnen ze verhelpen voor je. Nio heeft namelijk een bijzonder type laadstation. Niet zoals met Tesla een supercharge-netwerk, maar een netwerk van Nio-‘Battery Swap Stations’.

Je rijdt met je Nio naar zo’n station met een bijna lege batterij. In plaats van laden wisselen ze de complete accu! Binnen een kwartiertje rijdt je met een nieuwe volle accu weg. Nio heeft in China meer dan 700 stations om de accu om te wisselen. Ter referentie, er staan 900 Tesla Supercharger laadstations in Europa.

Sono Motor

Ja, er is zijn zelfs Duitse nieuwe EV-merken! Mocht je een vervanger zoeken voor je Mercedes-AMG S65 hebben we slecht nieuws voor ja, Sono Motors Sion is een ander type merk. Het lijkt meer op Lightyear. Dus maximale efficiency en gebruikmaken van zonnepanelen.

De auto’s zijn heel erg basic en uiterst functioneel. Maar hey, legendarische auto’s als de Citroen 2CV, Fiat 500, Mini en de VW Kever begonnen als zeer functionele auto’s. Stiekem is het best een coole ‘anti-auto’. De Sono Ion heeft namelijk geen extreem accupakket met een capaciteit van 35 kWh.

Dit houdt het gewicht laag. Voor extra range zijn er zonnepanelen. Volgens Sono Motor zijn deze goed voor 34 kilometer aan actieradius. De totale range is 255 km volgens de WLTP. De Sion komt er in één uitvoering en slechts in één kleur (zwart).

XPeng

Dit merk uit Guangzhou bestaat alweer 8 jaar (sinds 2014). Soms wordt Xpeng gezien als merk van de GAC Group, maar dat is niet correct. GAC is een staatsbedrijf en nu het vijfde autoconcern van China. XPeng is opgericht door oud topmensen van GAC.

Er zit ‘nieuw’ geld achter van onder meer de oprichter van UCWeb: He Xiaopeng. Van hem stamt ook de naam XPeng. Hij verdiende zijn geld onder andere als topman bij Alibaba. De andere oprichter is Lei Jun, tevens de oprichter van electronica-gigant Xiaomi.

In principe gaat XPeng Tesla en Polestar achterna. Dus ze zetten vol in op nieuwe technologiën en strak design. Ook autonomie staat hoog in het vaandel. De XPeng G9 (een enorme SUV) heeft 800V-batterij die je bizar snel kunt laden. Qua design ziet ze er zeker tof uit, met name aan de achterzijde.

Ondanks dat de auto’s er dynamisch uit zien, zijn ze dat niet. Dus een soort Tesla- of Polestar-concurrent, maar dan wat comfortabeler. Het dikste model is de P7, een auto die bijna zo groot is als de Tesla Model S, maar qua prijs tegen de Model 3 aanschurkt. Mocht je Nio en XPeng niet uit elkaar kunnen halen: logisch, qua styling, techniek en marktsegment schurken ze (te) dicht tegen elkaar aan.

VinFast

Dan als laatste van de nieuwe EV-merken hebben we VinFast, een merk dat níet uit China komt. Nee, VinFast komt uit Vietnam. Het merk is onderdeel van de Vingroup. Dat is het bedrijf van de rijkste man in Vietnam. VinFast begon met gerebadgede Opel Karls, de VinFast Fadil genaamd. Echt waar! Het is dus niet van origine een EV-merk.

Daarna kwamen er twee bijzondere modellen, beide gebaseerd op een BMW: eentje op basis van de 5 Serie (F10) en eentje op basis van de X5 (F15). Bijzonder.

VinFast gebruikte dat waarschijnlijk om er een beetje in te komen. Nu bouwen ze elektrische auto’s. VinFast is een serieus bedrijf met serieuze partners als Siemens, BMW, General Motors en Pininfarina. Er staat een enorme modelrange aan elektrische modellen op komst.

