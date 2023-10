Stand na GP Amerika 2023 en zes dingen die ons opvielen

Check hier de stand na de GP Amerika 2023. Oh, ja, alle dingen die ons ook opvielen aan de race lees je hier ook, helemaal gratis!

Van het afgelegen en desolate Qatar was er een flinke overgang qua sfeer en aankleding. Ondanks dat de temperaturen behoorlijk overheen kwamen, kon het verschil tussen beide races eigenlijk niet groter zijn.

Voor het eerst waren er twee opeenvolgende raceweekeinden met een sprintrace. Ditmaal kon er geen kampioenschapstitel vergeven worden (zoals vorig jaar het geval was met de constructeurstitel). Maar we konden nu lekker ouderwets racen!

Opvallende dingen aan de race

In dit artikel kun je alle rangen, standen en overzichten bekijken die ertoe doen. Maar voordat we daarmee beginnen, hebben we hier eerst 7 dingen die ons opvielen aan het afgelopen weekend.

Pérez moet makkelijk tweede kunnen worden. Toch?

We begrijpen dat het soms voorkomt dat een ’tweede coureur’ het af en toe ietsje lastiger heeft. Dat was ook het geval met Rubens Barrichello, Mark Webber of Valtteri Bottas. Maar die heren waren altijd wel enigszins in de buurt op een brainfart na. Bij Checo ging het dit weekend beter dan de voorgaande races, maar het scheelde niet veel. Zo haalde hij maar nét Q3, bijvoorbeeld. Bottas wist meestal wel P2 of anders P3 te pakken. Bij Sergio gaat het heel erg moeizaam. Het is niet zozeer dat wij aan zijn stoelpoten willen zagen, maar dit verschil is simpel te groot.

Enorme stappen van Mercedes, met name Hamilton

Er was ooit een periode dat we vonden dat Mercedes té dominant was. Na anderhalf seizoen is het punt gemaakt en zijn we weer blij als Mercedes weer mee doet. De stap die ze dit weekend hebben gezet is een hele grote.

Een speciale vermelding voor Lewis Hamilton. Als het gaat om kwalificaties is hij precies even goed als Russell, maar in de races is het verschil behoorlijk. Hamilton haalt overduidelijk het meeste uit dit pakket. Hij houdt de snelheid vast en lijkt net zo vastberaden te zijn als 15 jaar geleden.

Dat hij net als Leclerc gediskwalificeerd werd verandert daar niets aan.

Geweldige Lando Norris

Het is nooit een geheim geweest dat Lando Norris een van de betere coureurs van de grid is op het moment. Maar ja, als je in een auto zit die niet snel genoeg is, duurt het wel eventjes voordat je wint. Norris reed een bijzonder puike race. Koos rustig zijn momenten uit, hield het hoofd koel en het allerbelangrijkst: hij bleef constant. Die eerste overwinning komt echt wel bij deze Norris in zijn oranje McLaren.

Wat is het circuit toch mooi!

Even een algemeen compliment aan Hermann Tilke en Miro Rivera. Circuit of the Americas is namelijk een geweldige baan. Diverse soorten bochten, twee lange rechte stukken, enorme hoogteverschillen en zat plaatsen waar je kunt inhalen. Echt onbegrijpelijk dat er gereden werd op Losail terwijl dít ook bestaat.

Alpine omhoog

Het is uiteraard een gevalletje ’too little, too late.’ Voor een fabrieksteam presteren de Fransen (uit Enstone) nog niet op het gewenste niveau, maar… Ze hebben ook behoorlijk veel pech gehad dit seizoen. En afgelopen race was het Ocon die eruit gebeukt werd door Oscar Piastri. Maar stiekem is er een lijntje omhoog waar te nemen. Helaas zijn de stappen die Mercedes, McLaren en Ferrari genomen hebben nog wat beter. Maar het gaat de goede kant op.

Vrije val Aston Martin

Aston Martin begon zo goed dit seizoen. Fernando Alonso harkte de podiumplaatsen binnen. Maar na de zomerstap lijkt het team uit Silverstone in een vrije val te zijn beland. Gelukkig redde Stroll nog de eer, maar Alonso viel uit met een defect aan zijn achterwielophanging.

50 overwinningen voor Verstappen

Tenslotte nog even ons Nederlands trots. 50 overwinningen is echt een bizar hoog aantal. Maar dat is niet het enige. Deze winst was zwaarbevochten. De Nederlander had te maken met problemen met zijn remmen. Mede daardoor was het gat ook wat kleiner dan normaal.

Rijderskampioenschap

Het is een dooddoener om te zeggen dat het achter Max Verstappen heel erg spannend is, maar het klopt wel. Want we zagen aan de belabberde vorm van Pérez in het begin van dit weekend (en het grootste gedeelte van het seizoen) dat die P2 echt nog geen zekerheid is. Vorig jaar verknalde hij het in de laatste race. En nu kan dat weer gaan gebeuren, want Hamilton pakte wéér meer punten dan Sergio en loopt hard in.

De stand na de GP Amerika 2023 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 466 2 Sergio Pérez Red Bull 238 3 Lewis Hamilton Mercedes 201 4 Fernando Alonso Aston Martin 183 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 168 6 Lando Norris McLaren 156 7 Charles Leclerc Ferrari 151 8 George Russell Mercedes 139 9 Oscar Piastri McLaren 83 10 Pierre Gasly Alpine 52 11 Lance Stroll Aston Martin 49 12 Esteban Ocon Alpine 44 13 Alexander Albon Williams 23 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 15 Nico Hülkenberg Haas 9 16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 5 18 Kevin Magnussen Haas 3 19 Liam Lawson AlphaTauri 2 20 Logan Sargeant Williams 0 21 Nyck de Vries AlphaTauri 0 22 Daniel Ricciardo AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

Natuurlijk, Red Bull is al lang en breed wereldkampioen, maar dat neemt niet weg dat het niet spannend is. Tussen McLaren Racing en Aston Martin is het erg spannend en tussen de Scuderia Ferrari en Mercedes GP eveneens. McLaren is na dit weekend gestegen naar P4 ten koste van Aston.

De stand na de GP Amerika 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 704 2 Mercedes 358 3 Ferrari 327 4 McLaren 239 5 Aston Martin 232 6 Alpine 96 7 Williams 23 8 Alfa Romeo 16 9 Haas 12 10 AlphaTauri 7

Kwalificatieduel

Sainz en Ocon konden gelijk komen met hun teammaat dit weekend, maar het ging juist andersom. Leclerc en Gasly waren wederom een streepje sneller. Albon is de enige die altijd sneller is dan zijn teammaat. Bijzonder ook dat Hamilton en Russell elkaar nog altijd in evenwicht houden. Kevin Magnussen was dit weekend in de kwalificatie aanzienlijk sneller dan Nico Hülkenberg.

De stand na de GP Amerika 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 16 Pérez 2 Alonso 15 Stroll 3 Russell 9 Hamilton 9 Leclerc 10 Sainz jr. 8 Norris 13 Piastri 5 Ocon 8 Gasly 10 Hülkenberg 12 Magnussen 6 Guanyu 5 Bottas 13 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 2 Ricciardo 1 Tsunoda 4 Lawson 1 Albon 18 Sargeant 0

Snelste raceronde

Dat was niemand minder dan… Yuki Tsunoda. Even leek het erop dat Daniel Ricciardo de snelste raceronde zou pakken, maar dat gebeurde niet. In de laatste ronde kon Yuki Tsunoda het nog eventjes proberen op soft-banden op zijn AlphTauri. En dat lukte. Een verschil met Ricciardo (die kansloos achteraan reed), Yuki pakte finishte op de tiende plaats, dus krijgt hij ook een extra puntje ervoor.

De onderlinge stand na de GP Amerika 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 6 Hamilton Mercedes 3 Pérez Red Bull 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1 Alonso Aston Martin 1 Tsunoda AlphaTauri 1

Driver of the Day

Dit is een publieksprijs en het publiek houdt wel van een underdog, zo leert de geschiedenis ons. Dat was dit keer niet anders. Wederom was Lando Norris de smaakmaker van de race.

De onderlinge stand na de GP Amerika 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Lando Norris McLaren 3 Oscar Piastri McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Bij de redactie hadden ze voorspeld dat er flink gestunt ging worden. Wouter dacht bijvoorbeeld dat Checo zou gaan winnen! Jaap daarentegen dacht dat Hülkenberg zijn eerst podium ging pakken! Michael had de voorspelling van Zak Brown doorgekregen. We weten nu wat er is gebeurd en kunnen zeggen dat niemand minder dan Michael het het beste heeft voorspeld. Hij voorzag namelijk de winst van Max (de andere twee redactieleden gek genoeg niet) én Norris op de goede positie.

De stand na de GP Amerika 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael ( VER , PIA, NOR ) 96 Jaap (LEC, HAM , VER ) 96 Wouter (PER, VER , NOR ) 90

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste meters van de GP van Mexico worden verreden op 25 oktober om 18:00.