Deze verstandige occasions worden in 2024 Youngtimer!

We hebben overzicht voor je welke verstandige occasions in 2024 de Youngtimer-gerechtigde leeftijd bereiken.

De vliegt voorbij. Het jaar 2023 is namelijk alweer bijna achter de rug. We hebben nu nog een paar normale weken en dan beginnen radiostations de enige 15 kerstplaten die ze hebben (of kennen) te draaien. Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe Formule 1-seizoen (leuk!) en natuurlijk een hele hoop nieuwe modellen.

Maar ook voor de youngtimer-klant breken er mooie tijden aan. Er komen namelijk weer een hoop nieuwe youngtimers aan! Of laten we het anders zeggen: in 2024 zijn er auto’s die voor het eerst als youngtimer gereden kunnen worden.

Haken en ogen verstandige occasions 2024

Uiteraard zitten er wel een paar haken en ogen aan. Je kan een youngtimer zakelijk rijden tegen 35% van de dagwaarde. Het zag er heel eventjes naar uit dat de regeling kwam te vervallen, maar na stemming dit jaar bleef de regeling overeind. Voordeel is dat je de autokosten zakelijk kunt afschrijven. Houd er echter wel rekening mee dat je een BTW-correctie moet uitvoeren.

Een ander ding is dat je te maken hebt met een auto van 15 jaar oud (of ouder!). Dus er kunnen de nodige gebreken zijn. Zeker omdat je te maken met de eerste auto’s uit de serie. Dat is een belangrijk gegeven, dat zijn niet altijd de meest storingsvrije auto’s, alhoewel we ervan uit gaan dat 15 jaar na dato die issues wel zijn aangepast. Om te zien welke auto’s in de voorgaande jaren youngtimer werden, zetten we onderaan even de linkjes naar de overzichten die we reeds gemaakt hebben. Dan kun je kijken naar auto’s die al wat langer youngtimer zijn (en waarbij je dus keuze hebt uit meer verschillende bouwjaren).

Volkswagen Polo (Typ 6R)

Wat is het?

De medium Volkswagen-hatchback. De saaiste en beste auto in zijn klasse en een van de populairste auto’s van ons land.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is de beste auto in zijn klasse als je het met één auto moet doen. Qua ruimte, comfort en rijeigenschappen voelt de auto bijna een maatje groter aan.

Welke versie moet ik hebben?

Dit wordt een lastige. Vermijd bij de Volkswagen Polo in elk geval alle driecilinders en TSI’s. De 1.4 benzine of de 1.6 TDI zijn verreweg de fijnste motoren voor deze auto. Ook zijn die het meest betrouwbaar.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Ongeveer 8.000 euro voor een 1.4 Comfortline op benzine met een ton op de klok.

Toyota Prius (ZVW30)

Wat is het?

De derde generatie Toyota Prius. De ultieme hybride voor mensen die niet kunnen kiezen tussen PvdA en GroenLinks. Zie deze Toyota als de auto voor mensen die niet willen autorijden, maar het wel moeten.

Wat is er zo bijzonder aan?

Deze derde generatie ‘werkt’ gewoon. Je kunt er namelijk echt heel erg zuinig mee rijden, 1 op 20 is echt geen probleem. Ze zijn heel erg betrouwbaar én er is voldoende ruimte voor een gezin plus bagage. Qua prestaties kom je in Nederland niets kort. Dus het is nuchter beschouwd een goede auto. Net zo smaakloos als stamppot andijvie, maar wel gezond.

Welke versie moet ik hebben?

Er is maar één versie die youngtimer wordt in 2024, want de PHEV kwam pas later. Aangezien je toch een verstandige keuze wil maken, ga voor een basale uitvoering. Airco, radio en cruise control is het enige dat je echt nodig hebt, toch?

Wat kost een redelijk exemplaar?

Ongeveer 10.500 euro voor een ‘Aspiration’-uitvoering met 115.000 km op de klok

Renault Grand Scenic (JZ)

Wat is het?

Viriliteitssymbool op vier wielen uit de tijd dat Franse automerken wisten wat voor auto bij je leven paste in plaats van voldoen aan de vraag van crossovers.

Wat is er zo bijzonder aan?

Renault trok zich echt wel wat aan van de kritieken dat het te onbetrouwbaar zou zijn. Deze generatie is aanzienlijk beter gebouwd, dat geldt ook voor de Laguna en Mégane uit deze periode. Je hoeft niet bang voor Frans te zijn.

Welke versie moet ik hebben?

Je moet jezelf wel een beetje verwennen met een Grand Scénic. De oude 2.0 viercilinder is stiekem best een goede keuze. Niet snel, maar je hebt wel altijd een automaat. Deze auto heb je niet gekozen voor de prestaties op het asfalt, maar omdat je kennelijk iets tegen anticonceptie hebt.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Ongeveer 11 mille voor een 2.0 Automaat Privilège met 120.000 km op de klok. Een familie pak Durex heb je voor 60 euro. Aanzienlijk goedkoper, dus.

Skoda Yeti (Typ 5L)

Wat is het?

Een moderne Simca Rancho. Een originele invulling op de compacte crossover.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het was vooral een functionele en handige auto met een origineel voorkomen. Dat kon kennelijk echt niet, waardoor er hierna generieke en uitwisselbare crossovers kwamen.

Welke versie moet ik hebben?

Betaal extra wegenbelasting en kies voor een 2.0 TDI met handbak. De TSI motoren en DSG transmissie zijn echt intens slecht. Niet alleen bij VW of Audi, maar dus ook bij Skoda.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 7000 euro heb je een Yeti Ambition met 2.0 diesel en handbak met 180.000 km aan ervaring.

Suzuki Kizashi (RE91)

Wat is het?

Verrassend knappe en prettig rijdende origami-Alfa. He bewijs dat Suzuki een keurige D-segment kon bouwen. Nou, dat konden ze.

Wat is er zo bijzonder aan?

Dat het ‘werkt’. De Kizashi heeft een prima interieur, ziet er nog altijd vers uit en gaat prima een hoek om. Minimaal net zo goed als een Mazda 6, Honda Accord of Toyota Avensis.

Welke versie moet ik hebben?

Er was niet veel keuze en dat is een van de redenen waarom ‘ie geflopt is. De fijnste is de 2.4 met handbak en voorwielaandrijving. Die AWD heeft deze auto niet nodig en waar die handbak erg fijn is, is de automaat dat niet. Daarbij is de FWD lichter en dus sneller en zuiniger.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Ze zijn nog verrassend duur, maar staan ook verrassend lang. Betaal zeker niet te veel, want het is gebruikt niet te slijten. Een beetje Kizashi 2.4 kost 13.000 euro (130.000 km).

Mercedes-Benz E-Klasse Coupé (C207)

Wat is het?

Een coupé op basis van de C-klasse, met de kenmerken van een E-Klasse. Aanvankelijk zou het derde generatie CLK zijn, maar op het laatst werd de naam aangepast.

Wat is er zo bijzonder aan?

Twee dingen. Ten eerste is de auto gespeend van elke vorm van sportivieit. Dit is een tweedeurs voor pensionado’s. Ten tweede is de de luchtweerstand ongekend laag. Hierdoor gaan zelfs de basisversies bijzonder hard op de Autobahn.

Welke versie moet ik hebben?

Beide ‘250’s zijn erg goed. De E250 CGI kan 1 op 17 rijden en 247 km/u op de GPS. Ongekend. De E250 CDI loopt nóg harder en is nóg zuiniger. Een zescilinder is dikker, maar overkill voor Nederland. Zoek een donkerbruine met beige leer en houtinleg. Uiteraard een Elegance.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Ongeveer 12.500 euro, maar dan hebben ze meer an anderhalve ton gereden. Het zijn Mercedessen, dus ze kunnen het hebben.

BMW X1 (E84)

Wat is het?

De eerste echte compacte crossover van BMW (de eerste X3 is namelijk, net zo groot als de eerste X5, echt waar).

Wat is er zo bijzonder aan?

Net als bij de 1 Serie is de X1 opgebouwd uit 3 Serie onderdelen. Dus een achterwielaandrijver met eventueel een zescilinder motor. Hierdoor was de X1 erg duur en krap.

Welke versie moet ik hebben?

Eentje met een atmosferische zes-in-lijn. Ja, je verbruikt wat meer benzine, maar dat is fijner dan telkens distributiekettingen wisselen. Daarbij heeft de X1 nog de échte N52, niet de N53 met directe injectie. Dus de ultieme BMW-motor.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Een BMW X1 xDrive28i met zescilinder kost je 16 mille in Nederland met een ton op de klok.

Audi A5 Sportback (8T)

Wat is het?

De Audi A5 is eigenlijk niets meer of minder dan liftback-versie van de Audi A4. Maar dan met een mooie neus, bips en daklijn.

Wat is er zo bijzonder aan?

De auto wil maar niet verouderd overkomen. De huidige generatie ziet er bijna hetzelfde uit. Het is nog altijd een bijzonder fraaie verschijning. In tegenstelling tot de eveneens fraaie coupé is de Sportback nog best praktisch met achterdeuren en bank. Die vijfde deur is ook nog eens handiger dan een sedan.

Welke versie moet ik hebben?

Goede vraag, want de TSI-motoren van 15 jaar terug zijn niet denderend. De 3.2 is niet echt snel, maar zuipt wel. Dus gewoon lekker voor de 3.0 TDI quattro gaan. Of een 2.0 TFSI waarbij de distributieketting en zuigers al eens vervangen zijn. Dit zijn goed te vinden, controller alleen eventjes of het bij een deugdelijke toko is gedaan.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Ze zijn erg prijzig, ook in Duitsland. Een 3.0 TDI quattro is er vanaf 16.500 euro, dan staan er 170.000 kilometers op de klok. Een eenvoudige benzine is goedkoper.

Lexus IS250C (XE20)

Wat is het?

De Lexus IS250, maar dan met een stalen klapdak. Dus nog krapper, zwaarder en complexer. Het is een typisch geval ‘we proberen te laat op een trend mee te liften’. De auto verkocht slecht en een opvolger kwam er niet. Achteraf gezien is het een heerlijk obscure auto.

Wat is er zo bijzonder aan?

Lexus is echt slecht in cabrio’s. De SC430 was een matige SL-kloon en dit is het ook net niet. Nieuw was het een auto die je iedereen kon afraden. De A5 Cabrio, 3 Serie Cabrio, E-Klasse Cabrio en Infiniti G37 waren beter. Alleen is de Lexus nu de meest betrouwbare en daardoor ineens heel erg interessant.

Welke versie moet ik hebben?

In Nederland is er maar één uitvoering, de IS250 en die heeft te weinig power. Maakt niet uit, deze auto is om lekker te cruisen. De V6 is wel stil en loopt zijdezacht. Het verbruik staat totaal niet in verhouding tot de matige prestaties. Maakt niet uit, is zakelijk aftrekbaar. Een IS350 importeren kan lonen, die rijden aanzienlijk fijner.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Ze zijn nog duur, joh! En bijna niet te vinden. Maar zo rond de 16 mille begint het feestje.

Porsche Cayenne Diesel (957)

Wat is het?

De eerste Porsche met dieselmotor sinds de tractoren van het merk. Gebouwd op het chassis van een Touareg met de motor van een Audi.

Wat is er zo bijzonder aan?

Dat het in veel opzichten niet echt aanvoelt als een Porsche. Er zit geen mooi geluid in, het gaat niet snel. Maar je hebt wel de typische ‘Porsche onoverwinnelijkheid’. Dus een puike zitpositie, strak interieur en nog altijd uitstekende rijeigenschappen. En in tegenstelling tot de moderne crossovers ook kom je met deze Cayenne ook buiten de gebaande paden nog ergens.

Welke versie moet ik hebben?

Eentje van iemand uit Zuid-Duitsland die ‘m al 10 jaar heeft. Kleine velgen met ballonbanden, comfortstoelen en geen sportieve accessoires. Het liefst eentje in het beige.

Wat kost een redelijk exemplaar?

15 tot 20 mille voor een Cayenne diesel met minder dan twee ton op de klok. Je kan ze voor minder vinden, maar dan zie je duizenden euro’s aan onderhoud al door de foto’s.

