Uitslag Sprint Shootout: GP Brazilië 2023

Wie sprint naar de pole voor de sprint, na de chaos gisteren in Brazilië?

Collega @Loek voorspelde het al in de groepsapp gisteren: dat zou wel weer een pole worden voor Verstappen. Ik zag zelf de Ferrari’s wel weer snel zijn over een ronde. Maar uiteindelijk was het inderdaad ‘gewoon’ Verstappen die de pole pakte. Het een rechttoe-rechtaan affaire was het echter niet. In de laatste sessie gaf het bizarre klimaat van Interlagos ons andermaal wat sensatie. De regen viel op het verkeerde moment voor velen, maar niet voor Max, Charles en Lance. Zij pakten de eerste drie plaatsen.

Meer van hetzelfde dan vandaag? Nee waarschijnlijk niet, want het is gewoon lekker Braziliaans weer vandaag op het circuit. Voor nu althans, je weet het nooit met die twee meertjes in de buurt. Maar misschien dus alsnog een kans voor Ferrari of McLaren om de hoogste eer te behalen.

SQ1

Zoals we wel vaker zien dit jaar pakt Verstappen meteen de koe bij de horens. De Nederlander gaat naar een aardige tijd, maar Sainz en Hamilton zijn uiteindelijk sneller. Perez is wat trager onderweg en er is wederom een misverstandje tussen VER en PER. Die laatste haalt VER in om nog een keer aan te zetten voor een snelle ronde. VER is verrast en kennelijk was dit ook niet de bedoeling.

Maar het is allemaal zonder erg. Stroll is namelijk traag en kan zijn goede prestatie van gisteren geen vervolg geven. Ook zijn tweede snelle ronde is niet goed genoeg voor het halen van de tweede sessie. De twee Williamsen hebben de pace eveneens niet en hoewel geweldige vent Bottas zijn ervaring gebruikt de Alfa naar Q2 te tillen, lukt Zhou dat niet. Zodoende blijft er nog een plekje over bij de laatste vijf en die wordt ingenomen door Ocon.

De Fransman probeert dan nog desperaat om zichzelf te verbeteren. Maar hij komt in die poging uitgerekend zijn beste vriend Fernando Alonso tegen. De voormalig teammaten raken elkaar knetterhard. Bizar voor een kwalificatie-sessie en wellicht niet geheel verrassend dat het deze twee betreft. Ocon komt er het slechtst vanaf. Hij gaat uiteraard niet door naar SQ2 nu, maar dat is wellicht de minste zorg. Hij klapt ook nog in de boarding en de auto is flink beschadigd. Kan zomaar een motor/bak-wissel worden.

Ook Alonso heeft echter flinke schade aan zijn voorwielophanging. Dat wordt dus ook niks voor SQ2, tenzij Aston Martin een wonder verricht.



De afvallers: Ocon – Stroll – Zhou – Albon – Sargeant

SQ2

En weer gaat Verstappen als eerste naar een snelle tijd. Perez geeft anderhalve tiende toe. Leclerc net iets meer, Sainz net iets minder. Red Bull en Ferrari dus op P1 tot en met P4. Piastri, Hulkenberg, Norris en Magnussen sluiten aan. Mercedes moet nog aan de bak. Zij staan negende en tiende, waarbij vooral Russell geen beste tijd heeft neergezet. De andere vier hebben het nog helemaal niet geprobeerd. We schrijven vier, want zoals verwacht kan Alonso niet door.

Bottas gaat dan naar P7, maar is het genoeg? Verstappen is namelijk ook nog een flink stukje sneller gegaan. Tsunoda gaat naar P6, Ricciardo gaat naar P2! Perez gaat dan naar P1 en Hamilton naar P4, Russell naar P5 en dan Norris naar P1. De baan is duidelijk het snelst op het laatst. De afvallers uiteindelijk niet verrassend. Magnussen, Hulkenberg, Gasly en Bottas gaan samen met Alonso niet door naar SQ3.

De afvallers: Magnussen – Hulkenberg – Gasly – Bottas – Alonso

SQ3

Het komt allemaal laat op gang, met nog 3 minuten van SQ3 over is iedereen op de baan op Hamilton en Russell na. De eerste die een snelle tijd neerzet is Piastri, maar Norris gaat er gelijk onderdoor. Verstappen zijn eerste rondje is langzamer dan die van Lando.

En daar blijft het bij in SQ3, 1 rondje!

George Russell pakt plek 4 nog net af van Lewis en Yuki is sneller dan Daniel. Hieronder de gehele opstelling.

Startopstelling Sprintrace