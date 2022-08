Uitstoot productie EV’s: 40% meer CO2-uitstoot!

Maar was het juist niet dat we met zijn allen elektrisch gaan rijden vanwege de uitstoot? De uitstoot bij productie van EV’s is enorm hoog.

De auto met verbrandingsmotor ligt zwaar onder vuur. Alleen de echte klimaatontkenners vereenzelvigen zich nog met de grote wagens met CO2-uitbrakende motoren. Elektrisch rijden is voor mensen die begaan zijn met hun omgeving en het milieu. Althans, dat lijkt af en toe de tendens te zijn.

Maar hier komt een verrassing: ook een EV stoot CO2 uit. Niet direct via de ‘uitlaat’, maar ook die elektriciteit moet ergens vandaag komen. Dat niet alleen, ook het bouwen van een EV gaat gepaard met een enorme hoop CO2.

Uitstoot productie EV’s enorm hoog

Volgens een analyse van BMW kost het bouwen van een elektrische auto (BEV) namelijk 40% méér CO2-uitstoot dan het bouwen van een auto met verbrandingsmotor (ICE). Dat bevestigt Thomas Becker aan Autocar. Becker is de baas van de duurzaamheidsafdeling van BMW, dus hij weet waarover hij praat.

De grote boosdoener is – je raadt het al – de accu. Het produceren van een accu verbruikt enorm veel energie. Het schijnt enorm arbeidsintensief en omslachtig te zijn om die accu’s te bouwen.

Vervolgens worden ze wereldwijd van Afrika, Azië Zuid-Amerika verscheept naar Duitsland zodat BMW ze in een auto kan lepelen. Ook dat kost weer CO2. Ter referentie, bij een auto met verbrandingsmotor is aluminium de grootste vervuiler.

Besparing voor extra uitstoot

Volgens Becker moet BMW in zijn totale operaties 60% CO2 zien te besparen om enkel en alleen die 40% stijging te kunnen compenseren. Met de jaren zullen de eisen strenger worden. In 2050 moet het bedrijf geheel CO2-neutraal worden.

BMW zal zich storten op eigen energievoorziening (middels windmolens en zonnepanelen) enerzijds en recycling anderzijds om de CO2 terug te draaien. Ook heeft BMW met 400 toeleveranciers afgesproken om 100% groene energie te gaan gebruiken. Alle BMW’s in Mini’s in 2024 worden enkel en alleen met groene energie geproduceerd.

