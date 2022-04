BMW gaat voor gave groene velgen

Je had waarschijnlijk al door dat de groene velgen van BMW niet per se slaan op de kleur.

Groene BMW’s zijn gaaf, maar misschien nog beter, is een BMW met groene velgen. We zijn immers allemaal extreem begaan met het milieu tegenwoordig. En daarom moeten we energie gebruiken die op een groene manier is opgewekt. Bijvoorbeeld door de verbranding van bomen in biomassacentrales.

BMW is zich daar ook van bewust en is net als alle automerken momenteel bezig met een heuse EV-wende. De Beierse brigade hanteert daarbij een interessante strategie, waarbij veel modellen zowel met ICE als met elektrische aandrijving geleverd kunnen worden. Dit lijkt voorlopig goed te werken voor ze en we kijken nu al uit naar de nieuwe Siebener die binnenkort officieel onthuld wordt. Maar het heeft natuurlijk geen zin om een milieuvriendelijke auto te bouwen, als de velgen waar die op staat vervolgens op een extreem vuige manier gefabriceerd worden.

Voor het fabriceren van velgen, is namelijk nogal wat energie benodigd. En BMW denkt hier vanaf 2024 jaarlijks 453.500.000 kilo CO2 uitstoot per jaar in te kunnen besparen. BMW neemt jaarlijks zo’n tien miljoen velgen af van toeleveranciers. De meesten daarvan zijn al lang niet meer premium gesmede units van BBS of Fuchs, maar gewoon gegoten wielen. Hiervoor moet je eerst (onder andere) aluminium hebben en dat vervolgens in verwarmde toestand een mal in gieten.

Op twee manieren wil BMW dit nu milieuvriendelijker aanpakken. Ten eerste door aluminium te recycleren en oude velgen te gebruiken voor nieuwe units. Ten tweede door ‘groene energie’ te gebruiken voor het fabricageproces. In 2023 komt de MINI Countryman al op de markt met velgen gemaakt van 70 procent gerecycled aluminium. Koop dan?