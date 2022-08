De Mustang Mach-E nu beter dan de echte Mustang

Nee, beter he! De Mustang Mach-E is nu al beter dan de normale. En dan bedoelen we niet Nederland.

Blasfemie! Muiterij! Schande! Dat waren de reacties van misschien wel tientallen mensen op het internet toen Ford het doek haalde van de Mustang Mach-E. Dat het iconische – naar links galopperende paard – op de neus van een elektrische crossover werd geplaatst. Dat kon echt niet.

En toch werkt het uitstekend en is het stiekem heel erg logisch. Mustang is ongeveer de sterkste naam die Ford heeft. De meeste EV’s zijn juist veilig en braaf, terwijl de naam Mustang iets rebels heeft. De auto deelt styling-elementen met de Ford Mustang en is dus zeker geen muurbloempje.

Mustang Mach-E doet het beter dan de echte

Maar het gaat veel verder dan dat. Een Mustang moet vooral goed kunnen verkopen. Mustangs zijn bijna altijd commerciële successen geweest. Dat de Mustang Mach-E in Nederland een groter succes is dan de reguliere Mustang, is niet vreemd. Maar als de Mustang Mach-E in het thuisland óók beter doet dan de echte Mustang, dat zou nieuws zijn!

En dat is precies wat er aan de hand is. Afgelopen maand verkocht Ford USA namelijk 3.367 exemplaren van de gewone Mustang (Coupé en Cabrio). Dat meldt Ford. Van de Mustang Mach-E gingen er aanzienlijk meer over de spreekwoordelijke toonbank: 4.970 exemplaren! In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de reguliere Mustang minder populair (-17,9%), maar is het vooral de Mach-E die enorm stijgt: +74,1%!

En hoe zit het dan in het hele jaar? En in Nederland?

Kijken we naar het hele jaar, dan doet de Mustang het nog wel beter in de verkopen. Er zijn 29.611 echte Mustangs verkocht en 22.645 exemplaren van de Mustang Mach-E. Met de enorme stijging in verkopen van de elektroversie lijkt het een kwestie van tijd dat ook uiteindelijk in 2022 de Mustang Mach beter verkoopt dan de gewone Mustang.

Uiteraard even een kleine blik op hoe het eraan toegaat op de Nederlandse markt. In juni 2022 werden er precies 0 echte Mustangs op kenteken gezet, tegen 78 stuks van de Mach-E. In totaal staat de teller van de Mach-E in Nederland op 426. Van de echte Mustang zijn er dit jaar 2 verkocht.

