Porsche Cayenne Cabriolet bestaat gewoon!

Nee, geen 1 april. Ook Porsche heeft gedacht aan een Porsche Cayenne Cabriolet.

De Porsche Cayenne is niet meer weg te denken uit het Porsche-modelgamma. Sterker nog, in het complete automobiele landschap neemt de auto een belangrijke plaats in. De Cayenne bewees dat er (enorm veel) interesse is in een grote dure SUV met een exclusieve badge op de neus.

Tegenwoordig zijn er twee verschillende koetswerkvarianten: de ‘gewone’ versie en een Cayenne Coupé (eigenlijk een gewone Cayenne met iets aflopende daklijn). Van de vorige drie generaties (955, 957 en 958) is er maar eentje geweest. Maar wist je dat Porsche een Cayenne Cabriolet heeft overwogen? Sterker nog, ze hebben er eentje gebouwd!

Porsche Cayenne Cabriolet

Fabrikanten doen die wel vaker. Op basis van een model wordt dan een andere variant gebouwd. Men calculeert wat de productiekosten zijn, de eventuele verkoopprijs en de commerciële slagingskans.

Bij de Cayenne keek men naar drie verschillende extra koetswerkvarianten: een versie met lange wielbasis, een coupé en een cabriolet. Die laatste hebben ze ook daadwerkelijk gebouwd! Althans, een prototype. Deze laten de Duitsers nu aan ons zien!

Het is een zogenaamde ‘PFM’. Dat staat voor Package Function Model en is een stadium vóór een rijdend prototype. Zo zijn er geen verstevigingen aangebracht bij de Porsche Cayenne Cabriolet.

Het is voornamelijk om de auto in het echt te kunnen checken of het überhaupt wel zin heeft. Kun je er goed in zitten? Is er voldoende ruimte mogelijk? Hoe kan het dakmechanisme werken? Als je fysiek in zo’n auto kan zitten, doe je altijd meer ervaring dan dat je het met een computersimulatie moet doen.

Rare verhoudingen

Zoals je kunt zien zijn de deuren langer, 20 centimeter maar liefst. De wielbasis is níet ingekort, dus het geheel komt een beetje uit balans over. Mede doordat er een soort Targa-esque dakmechanisme toegepast wordt.

Daarnaast is ook duidelijk dat ze er bij Porsche niet uit waren hoe het model eruit kwam te zien aan de achterzijde. Er is een linker- en rechterzijde met ieder een afwijkend design voor de bips.

Uiteindelijk is het nooit tot serieproductie gekomen voor de Porsche Cayenne Cabriolet. Porsche kreeg de styling niet voor elkaar. Een grote, massieve onderzijde in combinatie met een linnen kapje werkt eigenlijk nooit. Zeker niet als de auto ook nog eens hoger op de poten staat, zoals bij de Cayenne het geval is.

Bij Nissan trokken ze zich daar overigens niets van aan, want de Mureno CrossCabriolet ging gek genoeg wél in productie. Zeker en profil lijkt de Porsche Cayenne Cabriolet daar wel een beetje op.

