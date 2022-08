Ultieme Formule 1 fan cadeau nu te koop

We hebben het namelijk over een heuse Formule 1 motor, een prachtig cadeau voor een fan.

Oh, oh, oh wat maken de oude Formule 1 blokken een geweldig geluid. Dat alleen kan al een reden zijn om deze Formule 1 motor te kopen. Met de huidige F1-auto’s is dat wel anders. Oké, het geluid is niet slecht maar niet te vergelijken met het ‘echte’ werk.

Formule 1 motor

De motoren waar vandaag de dag mee gereden worden zijn 1,6-liter V6-turbomotoren met een hybride KERS-systeem. De prestaties zijn indrukwekkend, maar hebben de fans nooit zoveel bekoren als de V8’s, V10s en V12’s. Dat was pas echt smullen. De motor die nu wordt aangeboden is een 2,4-liter V8. Zonder turbo’s of course. Het is een motor uit het huis van Cosworth en werd gebruikt door diverse teams. Denk aan Minardi, Red Bull, Lotus en Toro Rosso.

Het is compleet onduidelijk of het gevaarte het nog doet en wat je ermee kan (en mag) doen. Wat we wel weten is dat de motor geveild gaat worden door Collecting Cars. Inclusief een vierwielige rolstandaard. Altijd handig.

Details

Deze F1-motoren werden gebouwd met koppen van aluminiumlegeringen en werden geleverd met een cilinderboring van 98 mm en een zuigerslag van 39,8 mm. Ze waren op hun hoogtepunt in staat om meer dan 915 pk en 300 lb-ft (407 Nm) koppel uit te pompen. Het is tevens niet duidelijk of alle originele (interne) onderdelen er nog op zitten. Denk aan de niet onbelangrijke zuigers bijvoorbeeld.

De informatie behorende bij de veiling geeft geen inzicht over de geschiedenis van de Formule 1 motor. Ook niet of er daadwerkelijk mee geracet is in de Formule 1. Dat is toch wel jammer. Al met al blijft het een leuk hebbedingetje voor in je woonkamer. De kosten? Op dit moment is er bijna 15.000,- voor geboden. Je kunt nog een goede vijf uur bieden, wees er dus snel bij.