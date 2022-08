Dodge HAAT de EV, introduceert NOG een Hellcat

En zo erg staat Dodge bij de afgrond daardoor. Ongelooflijk. Maar wel grappig.

Het is Dodge-dag vandaag. De Amerikaanse fabrikant van gloenieuwe relikwieën had een hele hoop nieuws vandaag. Er komen zeven speciale Charger- en Challenger speciaaltjes uit en collega @rubenpriest kon al mede delen dat de Challenger Cabrio een feitje is.

En weet je, we vinden de Dodge Challenger en Charger geweldige auto’s. Heel erg tof dat een fabrikant ze nog durft te maken. Maar wordt het nu niet een beetje tijd voor wat anders? Ja toch? Een beetje met de tijd meegaan moet wel kunnen. En wat Dodge? Die doen een stap terug! Dat doen ze met de Dodge Durango SRT Hellcat. Die auto kwam in 2021 op de markt voor één modeljaar.

Dodge introduceert weer een Hellcat

In plaats van eindelijk met een toekomst-bestendige auto te komen, doet Dodge een Benjamin Button. Ze re-introduceren de Durango Hellcat weer! Hahahaha, wat een humor.

De Dodge Durange Hellcat heeft onder de kap een 6.2 liter V8 liggen met en enorme supercharger. Daardoor is er 717 pk beschikbaar. De motor is gekoppeld aan een achttraps automaat en drijft alle vier de wielen aan. Op de achteras zit een sperdifferentieel.

Thelma & Louise-esque

Begrijp ons niet verkeerd: wij houden van de Hellcats in al hun vormen. Het is geweldig dat dit soort auto’s nog gebouwd worden. Alleen is het nu dermate erg dat Dodge in principe alleen maar deze auto’s bouwt: de Charger (sinds 2005 in productie), Challenger (sinds 2008) en Durango (sinds 2010). Meer produceren ze niet. Chrysler heeft twee modellen in de anabieding: de 300 en de Pacifica.

Dankzij RAM blijven deze merken in de VS overeind staan, maar het begint nu wel tijd te worden dat ze iets gaan doen om te kunnen bestaan. Of is Dodge het automerk gewoon een rijdende middelvinger en gaan ze liever ten onder met Hellcats in plaats van iets duurzaams te produceren?

Het is een beetje Thelma & Louise-esque: samen met de Hellcat gaat Doge ten onder. Ze hebben al aangegeven dat het einde van de V8 in zicht is, maar met het her-introduceren van de Durango Hellcat geef je toch een ander signaal af.

