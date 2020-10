7 Tesla's verwoest na vlammenzee op terrein service center - Autoblog.nl

Zeven Tesla’s zijn het slachtoffer geworden van een verwoestende brand op het terrein van een service center in Malmö. Het vermoeden bestaat dat er opzet in het spel is.

Een service punt en winkel van Tesla in het Zweedse Malmö is het slachtoffer geworden van een brand. Op het parkeerterrein van de Tesla-locatie stonden zeven auto’s van het Amerikaanse merk. Het gaat hier om meerdere exemplaren van de Model S en tenminste één Model 3. De winkel begeeft zich op enkele kilometers van het centrum van de stad.

De Tesla’s die buiten geparkeerd op het terrein in Malmö stonden vatte allemaal vlam. Opvallend, want niet alle auto’s waren zij aan zij geparkeerd. De politie is een onderzoek gestart naar het incident. Het vermoeden bestaat dat de brand bewust is aangestoken. Juist omdat de auto’s niet naast elkaar stonden is het vreemd dat ze wel allemaal in een korte tijd zijn afgebrand. De brandweer van Malmö was er immers snel bij.

Door het snelle handelen van de hulpdiensten kon erger worden voorkomen. Van de zeven auto’s is nog maar weinig over. Het service punt en de winkel van Tesla zelf in Malmö is bespaard gebleven van de ellende.

Voor de mensen werkzaam bij Tesla Malmö is het een tweede incident in een relatief korte tijd. Drie jaar geleden was er ook al een brand op het terrein. In dat geval was er wel sprake van een brand in het gebouw, in tegenstelling tot dit incident. Niemand is gewond geraakt bij deze vlammenzee.