Uniek; koop een 1400 kg wegende 205 GTI

Wacht, wat?!

Naast automerken zijn er veel bedrijven die jou de ideale auto kunnen geven. Je wil een Defender, maar vindt eentje met vier wielen te normaal? Geen probleem. Je wil een hondslelijke apart gestylede Rolls-Royce? Dat kan ook. Je bent Bernard Arnault en je voelt je bedreigd? Dan is dit artikel voor vous.

Zonder gein, meneer Arnault leest waarschijnlijk niet mee. Hij is echter wel relevant, want de desbetreffende Peugeot 205 GTI is van hem geweest. De Franse zakenman had kennelijk een veiligheidsprobleempje en heeft daarom in 1990 deze GTI nieuw besteld. Daarna heeft hij de Peug naar een lokaal bedrijf genaamd Labbé gebracht en die hebben de 205 voor hem aangepakt. Het lijkt alsof de Fransozen vooral gewicht hebben toegevoegd en dat klopt ook. Daardoor is de Peugeot echter wel wat dikker geworden. Letterlijk.

De auto is nu gepantserd op niveau 2, wat inhoudt dat de Peugeot kleine vuurwapens kan weerkaatsen. De bepantsering had dus een effect op de normaal zo vederlichte 205, die van 875 kg naar 1400 kg is geschoten. Er is echter niet bespaard op luxe, de 205 kreeg nieuwe vering en remmen om het zaakje op de weg te houden. Verder kreeg de auto lederen bekleding, airco en stuurbekrachtiging, drie opties die je bij Peugeot zelf niet kon krijgen. Onder de kap is verder niks veranderd.

Meneer Arnault gebruikte de auto als dagelijks vervoer, eentje waarin hij zelf kon sturen en geen chauffeur nodig had. Hij heeft de Peugeot dan ook daadwerkelijk goed gebruikt. Alleen niet zo lang, want de kilometerstand is een bescheiden 14.700. De auto is na Arnault’s eigenaarschap in 2009 verkocht aan een verzamelaar, nu zoekt hij weer een nieuw baasje.

Klinkt interessant? Mooi! De auto kan nu van jou zijn voor 37.500 Euro. Lichtvoetig als een originele GTI is het niet, maar het is wel origineel. En superveilig!