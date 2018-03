Deze nep-Jeep is van binnen een Mercedes

Een ietwat verwarrende cocktail van smaken en ideeën.

Conventionele autofabrikanten gebruiken facelifts tegenwoordig veelal op minimale wijze. In China zit dat wel anders, getuige de facelift van Beijing Auto’s BJ40L. Wat aanvankelijk leek op een waanzinnig saai en ongeïnspireerd interieur, is inmiddels vervangen door een binnenzijde die flink wat karakteristieken overneemt van de uiterst populaire Duitse premiummerken.

Wie een vlugge blik werpt op het interieur, zou waarschijnlijk amper doorhebben dat het om een kopie gaat. Kijken we met meer focus, dan drijven de verschillen naar het oppervlak. Met name de cockpit, het navagatie/infotainmentscherm en zelfs de ventilatieroosters hebben wat weg van een enkele jaren oude Mercedes. De buitenzijde doet ons juist weer denken aan een bolide van het Amerikaanse Jeep.

Hoewel de BJ40L vooral ‘geïnspireerd’ lijkt te zijn door de gevestigde orde, wordt hij er niet per se minder om. Liever goed gekopieerd, dan slecht verzonnen, toch? Overigens hebben potentiële klanten ook over de krachtbron niets te klagen. De wagen wordt aangedreven door 2- of 2,3-liter turbomotoren, die respectievelijk 204 pk en 280 Nm en 250 pk en 350 Nm produceren.

De auto moet volgende maand officieel onthuld worden.