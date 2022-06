Unieke BMW 8 serie Jeff Koons in Eindhoven

Bij BMW dealer Van Laarhoven in Eindhoven is een wel heel bijzondere BMW 8-serie gearriveerd. De BMW “THE 8X JEFF KOONS” is binnenkort te zien in de showroom.

Deze tot kunstobject verheven BMW M850i xDrive Gran Coupé is 1 van de 99 stuks die wereldwijd beschikbaar komen. Een bijzonder project want de auto is gecreëerd door conceptueel kunstenaar Jeff Koons. Niet eens zijn eerste BMW want in 2010 nam hij al eens de BMW M3 GT2 die aan Le Mans meedeed onder handen.

Art Car

Niet de eerste keer voor Jeff Koons dus, maar ook niet de eerste keer voor BMW. In 1975 introduceert BMW voor het eerst een Art Car. Kunstenaars als Roy Lichtenstein (1977), Andy Warhol (1979) en David Hockney (1995) gingen Koons voor. Jeff Koons is één van de meest succesvolle conceptuele kunstenaars van het moment. Zijn faam heeft hij gemaakt met het gebruik van bijzondere symbolen in grote sculpturen en installaties.

Eindhoven

Nu is deze BMW Art Car dus zo maar te aanschouwen in Eindhoven de gekste! Het eerste exemplaar in Europa staat tussen de schilderijen en kunstobjecten in de showroom van BMW dealer Van Laarhoven. In het middelpunt van de belangstelling.

De compositie van het exterieur zit meer dan 200 uur handwerk in. In de auto heldere kleuren blauw en rood. Daarmee knipoogt de kunstenaar naar superhelden uit oude stripboeken en naar de kleuren van BMW M.

Directeur Bas Willems en dus eigenaar van de auto geeft aan zelf opgegroeid te zijn met de rijke historie van de BMW Art Cars van wereldberoemde kunstenaars. Hij heeft in zijn kantoor zelfs de miniaturen van de vorige edities staan.

Dat wij als Van Laarhoven BMW als eerste de nieuwste Art Car mogen tentoonstellen van één van ’s werelds bekendste kunstenaars, is een uniek moment voor ons. Iedere kunstliefhebber of autofanaat nodig ik dan ook van harte uit om deze 8 Serie van Jeff Koons te komen bekijken.

Niet meteen naar de showroom scheuren, want in eerste instantie staat de bijzondere BMW van 3 tot en met 26 juni op de kunstexpositie in Oisterwijk.

Fotocredit: ROW1 Photography