Stekkerstress in het buitenland

Nederland is in Europa het beste jongetje van de klas op het gebied van elektrisch rijden. Nergens meer laadpalen dan hier, maar hoe zit het met de stekkerstress in de rest van Europa?

Om kort te zijn: klote. Over de grens is de laadpaal dichtheid veel minder groot. Hou als brave elektrische rijder maar rekening met laadfiles en stekkerstress. Want waar hier in elk dorp en elke wijk wel een laadpaal te vinden is, is dat in de rest van Europa niet altijd het geval. Om over snelladen nog maar te zwijgen.

Route plannen

Met de huidige benzineprijzen is het in ons land een zegen om een EV te rijden. Vooral als je thuis kunt laden (liefst uit je zonnepaneel) of nog beter: bij je baas. Ga je op vakantie dan vergt dat enige planning en rekenen met de zakjapanner om met de specs van je auto uit te rekenen hoe ver je kunt komen én waar je kunt (snel)laden. En bij het boeken van je hotel of camping kun je ook maar beter meteen de laadmogelijkheden checken.

Ons aller Frans Timmermans (PvdA’er die 12 talen spreekt en namens ons in de Europese Commissie allemaal mooie klimaatplannen bedenkt) is dat ook opgevallen. Zo wil hij graag alle bedrijfswagens volledig elektrisch, maar die moeten dan wel geladen kunnen worden. Een ander plannetje van hem is daarom het aantal laadstations langs de Europese snelwegen flink uit te breiden. In 2030 zou je dan maximaal 60 kilometer hoeven te rijden tot de volgende laadmogelijkheid.

Verantwoordelijkheid lidstaten

Die stations moeten commercieel worden uitgebaat, maar de lidstaten moeten wel de locaties aanwijzen, vergunningen leveren en ruimte op het stroomnet creëren. In de praktijk gaat dat allemaal iets minder snel dan de EU zou willen. Verrassing…

Er is nog een typisch Europees compromis in de maak over uitzonderingen in de afgelegen dunbevolkte gebieden natuurlijk, maar in de basis ligt de afspraak er.

Nederland beste jongetje van de klas

Geen verrassing misschien, maar Nederland is zo ongeveer het enige land dat nu al aan alle eisen kan voldoen. Staatssecretaris Vivianne Heijen van Infrastructuur is apetrots en roept in De Telegraaf dat iedereen de zekerheid moet hebben dat er altijd een laadpaal beschikbaar voor je is langs de snelweg. Deze Europese afspraak is goed nieuws, maar ze staan er nog niet. Tempo moeten ze maken aldus de Nederlandse Politica van CDA huize. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.

Laat dat maar aan de Europese Unie over. In het najaar komt het Europese Parlement waarschijnlijk op zijn vroegst met haar standpunt, dus die snelheid zit wel snor… Not. Wij zeggen, een aparte commissie, een laadcommissaris per land en een lading ambtenaren om alles te coördineren. Dan halen we 2030 misschien net.

Voor deze zomer zit er nog niets anders op dan je route ouderwets te plannen en goed uit rekenen tot waar je kunt. En als je echt moet laden en de paal is bezet, dan zit er niets anders op dan wachten.