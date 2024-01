Unieke kans: jij mag bestuurder van een rijdende hotdog worden

We gaan je een vraag stellen die je jezelf waarschijnlijk nog nooit hebt gesteld: zie jij jezelf al rondrijden in een enorme hotdog? Het kan namelijk wel.

Sommige reclames zijn zo iconisch dat datgene wat ze iconisch maakte inmiddels synoniem staat voor het merk. Missie geslaagd, simpel gezegd. Wij durven wel aan dat jij nog precies weet van wie de paarse krokodil of ‘Even Apeldoorn bellen’ is. De VS hebben ook zoiets. Je hoeft maar ‘Wienermobile’ te zeggen of een gemiddelde Amerikaan weet vast dat je het over een bizar voertuig hebt van vleesproducent Oscar Mayer.

Wienermobile

De Wienermobile is al een begrip vanaf 1936, al heeft het ding vele evoluties gezien sindsdien. Het idee is in ieder geval altijd geweest dat het een soort rijdend broodje worst moet voorstellen. Een geel/bruine basis met een grote ronde rode cabine erop. Het nieuwste ontwerp stamt uit 2004 en het is een compleet op maat gemaakt koetswerk (behalve de koplampen van een Pontiac Grand Am en achterlichten van een Firebird WS6) op het chassis van een GMC W-Series. Een levensgroot apparaat, dus. Geinig feitje: tussen mei en september 2023 heette de Wienermobile even tijdelijk ‘Frankmobile’, om de nieuwe Frankfurter-hotdogs van Oscar Mayer te promoten. Gepaard met grote stickers aan de zijkant ‘The All Beef Beef Frank Frankmobile’ en zelfs eentje waar op staat ‘please do not lick the All Beef Beef Frank Frankmobile’. Wij hebben vrede met de gedachte dat deze sticker een gevalletje oorzaak-gevolg is.

Hotdogger

Goed, de Wienermobile is dus al ruim 80 jaar een begrip, maar we moeten het even hebben over het bizarre ding van Oscar Mayer. Die willen namelijk dat jij voor hun komt werken en wel als ‘Hotdogger’. Dat is het team wat jaarlijks onderweg is met de Wienermobile. Oftewel: voor bijna 36.000 dollar per jaar wordt jij betaald om een jaar lang rond te reizen met de Wienermobile. Het wordt geadverteerd als een fulltime baan, dus krijg je er gewoon maaltijdtoeslagen en vakantiedagen bij. Sterker nog: je moet een bachelor-diploma op zak hebben en het liefst eentje in het marketing of PR-veld, en dan nog wordt minder dan één procent van de geïnteresseerden aangenomen. Dan klinkt 36.000 dollar per jaar (een grove 3.000 dollar per maand) ineens niet als belachelijk veel.

Roadtrip

Helemaal omdat werken als Hotdogger eigenlijk gewoon een betaalde zeer lange roadtrip is met de Wienermobile. Maar dan wel echt heel lang: 20.000 mijl in één jaar (meer dan 32.000 kilometer), waar je geacht wordt om aanwezig te zijn bij 1.200 promotie-evenementen in 40 Amerikaanse steden. Aangezien je wel deel uitmaakt van een team, moet je het dan ook waarschijnlijk meer zien als een onvergetelijk uitje met wat vrienden waar je toevallig voor betaald wordt, want als fulltime baan klinkt het zwaar. ‘Gelukkig’ heb je de baan maar één jaar, daarna mogen andere Hotdoggers een kans krijgen. (via Audacy, dankzij regio-restrictie geholpen door Autoblog.com)