Episch: Liberty Walk maakt keischattige mini-F40 met vleugeldeuren!

Om de Ferrari F40 van Liberty Walk bij te staan is er nu ook een mini-versie en die is precies zo schattig en cool als je denkt.

Afgelopen week bracht Liberty Walk hun versie van de Lamborghini Countach uit. Het leuke van Liberty Walk is dat een Countach niet eens meer vergezocht klinkt. Niet alleen werd er in de comments (terecht) aangevuld dat de basis een Countach 25th is, de versie die volgens velen ‘af fabriek al was verminkt’, ook is het niet eens de meest kostbare auto met een LBWK-bodykit. Die eer gaat naar de Ferrari F40.

Normale auto’s

Als je het ondergetekende vraagt weet Liberty Walk zich juist in de kijker te spelen door minder kostbare of zelfs hele normale auto’s aan te pakken. Je kan een LBWK-kit op je Mini Cooper (R56) schroeven, bijvoorbeeld (lees je mee, @willeme?). Of een Fiat/Abarth 500. Ook de Jimny krijgt onderdelen van Liberty Walk en ook de vele kei-sportwagentjes van Japan kun je krijgen met Liberty Walk-spul, denk maar aan de Daihatsu Copen die een Nissan GT-R nadoet en ook de Honda S660. Om de Ferrari F40 van Liberty Walk bij te staan, doet de tuner iets geinigs. Ze maken een mini-F40.

LB40

Een mini-F40! Kijk nou hoe schattig! Niet alleen heb je zo een mini-versie van de F40, het is zelfs een replica van de F40 mét Liberty Walk-bodykit. Inclusief stickers, Competizione-achtige voorklep, Competizione-spoiler, de met popnagels bevestigde wielkasten achter en de velgen. Wij vinden het erg cool. De creatie heet overigens LB-WORKS LB40, wat ons eigenlijk vooral zin doet hebben in rode rode wijn.

Autozam

Zoals je hebt kunnen zien aan de headerfoto gaat de LB40 zelfs verder waar de F40 stopte met heuse Gullwing-esque vleugeldeuren. Een perfect bruggetje naar het feit dat de LB40-kit eigenlijk slechts een rigoureuze bodykit is voor een bestaand model. Kleine auto, vleugeldeuren, Japan: de kenner weet genoeg.

Onder de aangepaste koets van de LB40 gaat een Autozam AZ-1 schuil. Autozam was een submerk van Mazda in de tijd dat Mazda een hele hoop submerken had (denk aan Eunos, Xedos en Ɛ̃fini). Bedoeld voor de eigen markt was dit vooral een manier om reeds bekende Mazda-modellen in Japan te verkopen als een soort hip jong merk. De Autozam AZ-3 is een rebadge van een Mazda MX-3, de Autozam Revue kennen wij als Mazda 121 (bolhoedmodel), de Scrum was een Super Carry, de AZ-Wagon en AZ-Offroad waren zelfs Suzuki’s (Wagon R en Jimny), een merk waar Autozam ook banden mee had.

Veruit de bekendste Autozam is de AZ-1. Een sportautootje die binnen de Kei Car-regels valt en dus kleiner is dan 3,3 meter en een 660cc groot motortje heeft. Met een heuse 64 pk, toe maar. Ach, op 720 kg gaat het nog aardig vooruit. Het ding is ontworpen door Mazda (dezelfde hand als die de MX-5 tekende), maar rust nog half op Suzuki-techniek, niet in de laatste plaats de motor die uit de Alto geleend werd. Suzuki trok zich eerst terug van het AZ-1 project om zich op de Cappuccino te storten, maar zag in 1992 toch brood in de Autozam en bood hem zelfs in hun eigen dealers aan als Suzuki Cara.

Kei Supercar

Opvallend was dat de motor achterin lag en de Autozam AZ-1 dus eigenlijk een soort Kei Car als supercar was. Daarnaast bestond de auto uit een aluminium buizenframe, iets wat je normaal in piepkleine goedkope auto’s niet tegenkomt. Net als de 300SL Gullwing betekent een buizenframe vaak dat je één balk net boven de dorpel hebt lopen, waardoor normale deuren nogal onpraktisch werden. Leren van het verleden: ook de Autozam AZ-1 kreeg daarom vleugeldeuren om het gat te vergroten.

Productie liep vrij snel spaak voor de Autozam AZ-1: er zijn niet eens 5.000 stuks van verkocht. De iets normalere en daardoor goedkopere Suzuki Cappuccino en Honda Beat domineerden het segment van Kei-sportauto’s. Bijzondere versies waren de AZ-1 Mazdaspeed met een bijna F40-esque bodykit af-fabriek en de M2-1015 met een grote spoiler. Sindsdien is de AZ-1 een enorme cultheld geworden, nu ze schaars worden neemt de populariteit toe en eigenlijk was het ding gewoon geniaal: het reed voor een 660cc sterke mini-auto uit de kunst.

Authentiek

Enfin, de kans is relatief klein dat jij nog een Autozam AZ-1 hebt staan, en zo wel, dan kun je hem dus nog unieker maken met de LB40-kit. Ondergetekende kan Liberty Walk erg waarderen en gunt de tuner het beste, maar bij een auto van dergelijke schaarste is authentiek juist ook erg leuk. Dat gezegd hebbende, de LB40 is wel dusdanig geniaal uitgevoerd dat ik het goedkeur.

Overigens is de kans dat een LB40-kit op de AZ-1 een populaire optie wordt ook klein. De AZ-1 is dus ietwat schaars, maar wisselt eigenaar voor ‘slechts’ 20.000-30.000 dollar. Die prijs mag je nogmaals investeren als je de LB40-delen wil. De wielen kosten nog eens 14.300 dollar.