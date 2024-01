BMW: “handbak gaat nergens heen (voor nu)”

De handbak heeft nog een toekomst, aldus BMW. Deze toekomst is echter niet belachelijk lang.

Goed nieuws van BMW: het merk besluit het recent aangekondigde succes van de BMW M2 met handbak te vieren. Door de handbak te laten leven. Feest! BMW vindt dat de M2 bewijst dat men gewoon echt nog steeds graag zelf wil schakelen in hun BMW.

Verschuldigd

Tegen TopGear Magazine zegt BMW dat de cijfers die de BMW M2, M3 en M4 neerzetten (20 procent van de verkochte M3/4’s zijn handbak, meer dan 50 procent van de M2’s) genoeg reden zijn om gewoon door te gaan met de handgeschakelde transmissie. “Dat zijn we onszelf en de fans verschuldigd.” Dan moeten we er wel bij zeggen dat het aantal handgeschakelde BMW’s snel afneemt: alles boven de M4 wordt al een tijdje niet meer handgeschakeld geleverd en eigenlijk het enige model -dat niet eens een ‘volbloed’ M is- met handbak daarnaast is de aankomende handgeschakelde Z4 M40i. Het gaat dus om enkel die vier modellen.

Ten einde

Dit soort uitspraken zijn dus hoopvol, maar eigenlijk hangt er al een grote donderwolk boven de handbak van BMW. En dat komt door… henzelf. BMW kondigde vorig jaar aan dat het afscheid van de handbak aanstaande is. Concreet worden de modeltermijnen van de BMW M2 (G87), M3 (G80/81), M4 (G82/83) en Z4 (G29) nog afgemaakt met de optie handbak of automaat, de opvolger krijgt vrijwel zeker geen handbak meer. Dat betekent waarschijnlijk dat het nog voor 2030 schluß is voor de handgeschakelde BMW. Uitspraken als ‘de handbak blijft populair’ zijn dus leuk, maar het verandert niks aan de reeds bestaande strategie.

Automaat naar EV

Je zou verwachten dat BMW de handbak aflost met een pijlsnelle DCT-automaat, maar dat is niet waar. BMW kondigde immers ook al aan dat de DCT niet meer terugkeert. De handbak wordt bijgestaan door de reeds bekende ZF-automaat met acht versnellingen, deze heeft een enkele koppeling en een koppelomvormer. Deze moet het gat opvullen tot BMW M enkel nog elektrische modellen uitbrengt.

Kortom: hoe lang de toekomst voor de handbak van BMW is, ligt eraan hoe ver je in de toekomst kijkt.