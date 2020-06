Nieuwe Toyota Hilux met 2.8 diesel is hier

De nieuwe Toyota Hilux combineert offroad power met praktische inzetbaarheid.

Toyota heeft het doek getrokken van de nieuwe Hilux. De pickup van de Japans autobouwer heeft niet alleen een nieuw uiterlijk, maar ook een nieuwe krachtige dieselmotor gekregen.

Motoren

De bestaande dieselmotor van 2.4-liter en 150 pk blijft in het gamma. De nieuwe Toyota Hilux kun je echter ook met een kersverse 2.8-liter diesel krijgen. Dit blok levert 200 pk en 500 Nm koppel. Een sprintwonder is het nog steeds niet. De pickup heeft tien seconden nodig om 100 km/u vanuit stilstand aan te tikken. Maar daar gaat het ook niet om bij dit soort auto’s. Wel belangrijk is het laadvermogen van 1.000 kg en het trekvermogen tot 3.500 kg. Dit is van toepassing op alle carrosserievarianten met vierwielaandrijving (Enkele Cabine, Xtra Cabine en Dubbele Cabine). De 2.8-liter diesel is te krijgen met een handbak of een zestraps automaat.

Naast een vers setje bumpers, kun je de nieuwe Toyota Hilux ook herkennen aan één van de drie nieuwe kleuren. Het gaat hier om Emotional Red II, Dark Blue en Oxide Brons metallic. Verder levert Toyota zwarte 18-inch lichtmetalen wielen op de Hilux.

Interieur

De bedrijfswagen inrichting bestaat uit een 8-inch beeldscherm voor navi en entertainment. Je kunt gebruik maken van Apple CarPlay of Android Auto. Enkele opties op de Hilux zijn automatische airco, parkeersensoren voor en achter en een JBL Premium audiosysteem met negen luidsprekers en een 8-kanaals 800W versterker. Met dit laatste ben je natuurlijk de held van de bouwplaats.

Niet alleen voor dagelijkse werkzaamheden staat de Hilux zijn mannetje. Dankzij het ladder chassis weet de pickup ook zijn weg te vinden op onverharde en moeilijk begaanbare wegen. Met de nieuwe Hilux zijn de voorste en achterste schokdempers opnieuw afgesteld. Daarnaast is de auto uitgerust met verbeterde bladveren en nieuwe ophangingsbussen.

Wat de praktische pickup moet gaan kosten is op dit moment niet bekend. In aanloop naar de marktintroductie zullen de prijzen bekend worden gemaakt. Vanaf oktober staat de nieuwe Toyota Hilux bij de dealer.