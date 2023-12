Unieke SLR McLaren Roadster smeekt om gereden te worden

Wat een gave kleur. Geel op een Mercedes SLR McLaren Roadster.

Een moderne klassieker waar we het over 20 of 30 jaar nog steeds over hebben. De Mercedes SLR McLaren. Een kunstwerkje op wielen kunnen we wel stellen. De meeste exemplaren zijn grijs of zwart. Er zijn gelukkig ook uitstapjes te bespeuren. Zoals een groene MSO, die laatst aan bod kwam via Autoblog Spots. En wat te denken van deze gele SLR McLaren Roadster?

Geel op een SLR McLaren Roadster

Een unieke kleur op dit open Duitse autowonder. Veel zonlicht heeft de gele lak nooit gezien. Met de auto is nauwelijks gereden. Doodzonde. Dat gaat een eventuele koper wel doen, mag ik hopen. De auto heeft slechts 61 mijl ervaring en staat te koop in het Verenigde Koninkrijk.

Het is een McDonald’s spec. Oftewel een gele kleur, met een rood interieur en een rood kapje. Maakt het uit om deze oneerbiedige taal uit te slaan? Nee, lijkt me niet. De SLR is dusdanig mooi dat deze vaak gekke kleurencombinatie helemaal niet zo vreemd oogt op deze Roadster.

Alsof een gele Mercedes SLR McLaren Roadster al niet uniek is, heeft de adverteerder er voor de gelegenheid een gele 300 SL Roadster naast gezet. Het is niet exact dezelfde kleur, een unieke combo is het zeer zeker wel.

Op de weg zie je ze sowieso niet vaak. Van de Mercedes SLR McLaren Roadster zijn er maar 570 gemaakt, laat staan een geel exemplaar. Daarmee is ‘ie zeldzamer dan de 1.262 geproduceerde coupé’s. Onder de kap ligt de bekende 5.4 liter Supercharged V8 met 626 pk en 780 Nm koppel. Een unieke soundtrack, gekoppeld aan een automaat met vijf verzetten.

Een vraagprijs is niet bekend. Wel laat de adverteerder weten dat de nieuwprijs 573.000 dollar bedroeg. Het is vast een hint richting geïnteresseerden, want de verkopende partij wil er ongetwijfeld meer voor hebben.

Koning van de Mac, met deze gele Mercedes SLR McLaren Roadster. Koop dan, zou ik haast willen zeggen. Geel is ‘ie toch al, kan er ook wel een geel kenteken op. (via Pistonheads)