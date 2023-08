McLaren viert een feestje met Mercedessen

McLaren viert een feestje met een stel hele dikke Mercedessen.

Het is een Enigma van de automotive industrie, de Mercedes-Benz SLR McLaren. De auto kwam in 2003 op de markt, één jaar na de Mercedes-Benz SL55 AMG (R230). De SL55 was een grote tweezits Mercedes met een enorme V8 van AMG (met supercharger), veel vermogen, nog meer koppel, automaat, lange neus en een geweldig geluid. De SLR was compleet anders. Dat was namelijk een grote tweezits Mercedes met een enorme V8 van AMG (met supercharger), veel vermogen, nog meer koppel, automaat, lange neus en een geweldig geluid. Ah.

Die SL55 AMG en andere speciale snelle Mercedessen (CLK DTM, SL65 AMG Black Series) waren McLaren een doorn in het oog, want de SLR leek op deze wijze overpriced.

De SLR (C199) was echter een compleet andere auto met een carbon chassis en koetswerk. De motor was in basis gelijk aan die van de SL55, maar flink onderhanden genomen. Ook ligt de motor in zijn geheel achter de voorwielen.

SLR in het zonnetje

Bij McLaren zetten ze de SLR nu eventjes in het zonnetje. De auto werd namelijk 20 jaar geleden op de markt gebracht en 20 jaar is altijd een reden voor een goed feestje. Dat deden ze bij het McLaren Technology Center in Woking, of zoals Lando Norris noemt: op kantoor. Die locatie is niet per ongeluk gekozen, want de SLR is de eerste auto die hier gebouwd werd.

Daarbij is het ook een fotogenieke locatie wat het altijd goed doet voor de persplaten. Deze stellen dan ook zeker niet teleur. We zien dat er een flinke opkomst is van de Mercedes SLR Club. Een club waarbij niemand aan het einde van de borrel moeite heeft om de openstaande rekening te voldoen. Da’s bij ons op de derdehands BMW-club bij de Maccie wel anders.

McLaren viert feest met ALLE SLR-modellen

Op de foto’s zien we SLR’s van allerlei pluimage. Uiteraard is er de originele SLR, de SLR 722 Edition, SLR Roadster (R199), SLR 722 S Roadster, Stirling Moss (Z190), MSO en een SLR GT (da’s de racevariant door Ray Mallock Racing gebouwd).

De MSO-uitvoering van de SLR is wel een bijzondere. Mercedes en McLaren waren namelijk niet heel erg lekker uit elkaar gegaan. Het zat de Britten niet lekker dat ze een eigen Formule 1-team gingen oprichten en dat ze zélf een sportwagen gingen ontwikkelen (dat werd de SLS AMG). Precies, een beetje zoals met Yolantje en Jantje Smit destijds, er stond al een vervanger klaar en dat is gewoon nooit leuk. Zeker niet als ze alles meenemen (en alles dus weg is).

Het was extra zuur voor Jantje, eh, McLaren omdat de Britten zich juist heel erg moest inhouden van Mercedes. Toen de samenwerking voorbij was, ontwikkelde McLaren de MSO (McLaren Special Operations). Deze kreeg een unieke bodykit, compleet herzien onderstel en nog een hoop wijzigingen die McLaren al veel eerder had willen doorvoeren.

Het plan was om 25 stuks om te bouwen, maar de teller staat nog op 6. Dus mocht jij @sacha heten en nog 19 SLR’s hebben staan om te bouwen naar MSO-specificatie, sla nu je slag!

Check hier de rijtest met de SLR McLaren:

En check hier onze SLR McLaren special!