Luxemerk Bulgari onthult eigen auto

Bulgari (bekend als BVLGARI) heeft een auto ontworpen.

Schoenmaker, blijf bij je leest? Die gaat niet op voor het Italiaanse luxemerk Bulgari. Bekend van tasjes, juwelen, horloges en binnenkort auto’s. Het merk heeft een eigen auto ontworpen. Een digitale creatie, want gamers kunnen de auto binnenkort rijden in Gran Turismo 7.

Het gaat hier om een Vision-auto. Meerdere autofabrikanten hebben in het verleden al zo’n auto uitgebracht voor de Gran Turismo-games. Ook niet auto gerelateerde merken doen tegenwoordig hun plasje. Zoals in dit geval een modemerk met de Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition. Het is niet de eerste keer dat Bulgari iets met een auto doet. Negen jaar geleden waren ze druk met een Range Rover Sport.

De auto werd afgelopen weekend voorgesteld tijdens de GT World Finals in Barcelona, Spain. Als je dat niets zegt: dat is een virtuele racecompetitie in de game Gran Turismo 7. Het evenement werd gehouden in de Spaanse stad. De auto is een verwijzing naar het Bulgari Aluminium horloge uit 1998.

Je kunt de Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition straks rijden in Gran Turismo 7, maar er komt ook iets fysieks uit deze samenwerking met Polyphony Digital voort. Bulgari brengt twee nieuwe varianten van het horloge uit, een speciale Gran Turismo Edition. Er komt er eentje met een gele behuizing (500 stuks) en zwarte details en eentje antraciet behuizing met gele details (1.200 stuks).

Het modehuis zelf heeft de auto overigens niet ontworpen. Daarvoor hebben ze autodesigner Fabio Filippini in de haak geslagen. Deze Italiaan is de voormalige designchef bij Pininfarina. Kortom, geen pannenkoek.

Het is geen elektrische auto. Deze mag nog wel virtueel CO2-uitstoten. Onder de kap zit een viercilinder middenmotor die 10.000 tpm mag draaien, gekoppeld aan een versnellingsbak met zeven verzetten. Wanneer de Bulgari auto publiekelijk naar de game komt is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat een ieder die het bijbehorende horloge koopt een code krijgt om de auto in Gran Turismo 7 te ontgrendelen.