Unieke raceauto met 7.7 liter V12 kan van jou zijn

Een raceauto met een 7.7 liter grote V12, wie wil dat nou niet. Nog beter: hij mag de straat op. Nog beter: deze TVR Cerbera Speed 12 kan van jou zijn!

Hoe maak je de snelste auto ter wereld? Voor het team van Gordon Murray achter de McLaren F1 was het simpel: wetenschap. De McLaren F1 werd pas afgetroefd toen de Bugatti Veyron met 1.001 pk maar 20 km/u harder kon rijden. De McLaren F1 had er namelijk ‘slechts’ 627 pk voor nodig. Je hebt dus de keuze: alles tot in het neurotische berekenen en efficiënt maken, of gewoon een enorme motor met een dito bak power in een lichtgewicht auto bouwen.

TVR Cerbera

TVR beweerde zelf dat zij de snelste auto ter wereld in handen hadden met de Cerbera Speed 12. Het verhaal achter deze bizarre auto is te leuk om jullie te onthouden, dus hier komt ‘ie. We moeten even beginnen bij de ‘normale’ TVR Cerbera. De Cerbera was de derde TVR onder het leiderschap van Peter Wheeler in de jaren ’90 en was een betrekkelijk succesvol model. Je kon hem krijgen met een zescilinder (Cerbera Speed 6) of een variatie aan achtcilinders (Cerbera Speed 8), voor het eerst motoren die TVR zelf bouwde en niet leende van Ford of Rover.

Speed 12

Daar kwam in 1997 de Speed 12 bij, al was die auto bijna niet te vergelijken met de reguliere Cerbera. De basis van de Cerbera werd gepakt om een auto te maken die klaar zou zijn voor het toenmalige GT1-kampioenschap in de FIA GT-serie. Daar zou de Speed 12 het moeten opnemen tegen grootheden als de Toyota GT-One, Nissan R390 en Porsche 911 GT1. Dan moet je met flink geweld komen en dat deed TVR dan ook.

Snelste ter wereld

Zo claimde het merk tijdens de ontwikkeling dat de TVR Cerbera Speed 12 de snelste auto ter wereld was, maar TVR was wel altijd wat vaag over cijfertjes. De raceserie stelde een limiet in van 660 pk, maar volgens TVR leverde de Speed 12 zonder restricties tegen de 1.000 pk. Dit dankzij een knots van een motor: een 7.7 liter grote V12 die ontstond uit het samenvoegen van twee zes-in-lijnmotoren uit een Speed 6. Samen met de 8.0 W16 van Bugatti en de 8.4 liter V10 van de Viper de grootste motoren uit de recente geschiedenis.

Straatversie

Een volbloed raceauto dus, maar de TVR Cerbera Speed 12 heeft uiteindelijk maar aan een paar races meegedaan. Door veranderende regelgeving was het te lastig en te prijzig om de GT1-droom waar te maken, dus stortte Wheeler en co. zich op de straatversie. En dat liep ook niet van een leien dakje. Zo zeiden we dat het ongelimiteerde pk-aantal ‘rond de 1.000 pk zit’ omdat dat nooit echt bewezen is. Er gaat een verhaal dat de rollenbank het geweld van de Speed 12 niet aankon en het resultaat ‘bleef bij’ 1.000 pk. Tests per cilinderbank kwamen op ongeveer 960 pk uit. Intussen waren er al aanbetalingen aangenomen en zou de auto op de markt komen voor 245.000 pond, dus kopers stonden te popelen.

Te krachtig

Het was echter Peter Wheeler zelf die terughoudend was. Hij deed een blokkie om met de Speed 12 en ook al is hij een ervaren racer, hij vond het doodeng. De auto was levensgevaarlijk vanwege deze enorm krachtige motor. Alles rondom het Speed 12 project werd geschrapt op één auto na, een rode TVR Cerbera Speed 12 met het kenteken W112 BHG. Deze werd in 2003 verkocht door Peter Wheeler zelf en het apparaat kopen moest middels een soort sollicitatiegesprek waarin Wheeler aangaf of jij kundig en verstandig genoeg was om dit beest te temmen. Het ging om een straatversie onderhuids, maar al het koetswerk was reeds gesloopt. De enige straatauto heeft daarom het koetswerk en het interieur van de raceversie.

Te koop

Kortom: er is nog maar één TVR Cerbera Speed 12 in straatspecificatie en die vinden we nu te koop! Zoals gezegd dus met de 7.7 liter V12 en de motor in diens 850 pk sterke versie, wat al meer dan genoeg is. Het koetswerk is een combinatie tussen koolstofvezel en kevlar en bevat nog alles wat je van een racer verwacht, gigantische koolstofvezel spoiler en centerlock-wielen incluis. Schakelen gaat per handgeschakelde zesbak en dat zou een acceleratie van minder dan 3 seconden naar de 100 moeten betekenen mits je een beetje kunt roeren. Als je echt levensmoe bent is de koek pas op bij ‘meer dan 240 mijl per uur’ (386 km/u) wat dus sneller zou zijn dan de McLaren F1. Niemand heeft dat echter ooit geprobeerd.

Dat ‘ie de weg op mag maakt de TVR Cerbera Speed 12 nog geen Volkswagen Golf. Het interieur is zo spartaans als ze komen en de kevlar kuipstoelen met harnasgordels schreeuwen ook geen comfort. Om nog maar te zwijgen over de rolkooi waar je onderdoor moet limbodansen om überhaupt te kunnen zitten. Echt praktisch in stadscentra is hij door zijn lage bumpers en brede wielkasten ook niet.

Je koopt dan ook een raceauto voor de straat die door velen, waaronder de maker ervan, gezien wordt als een auto die je echt moet temmen. Het is dan ook gewoon gaaf om de engineering erachter te zien. Neem de afneembare ‘motorkap’ en ‘kofferbak’ waarmee je het hele koetswerk weghaalt zodat je naar de enorme motor kunt kijken. En we wilden zeggen zodat je je koffer achterin kunt leggen, maar ook dat is niet aan te raden.

En wat ons dan persoonlijk weer opvalt is dat deze advertentie opgeleukt is met foto’s die zo knotsgek zijn als TVR zelf. Goed, voor de regenboog is geluk een dominante factor, maar wij vermoeden niet dat die helikopter toevallig daar achter de auto moest landen. En wat te denken van de gepersonaliseerde info in het scherm onder de tellers. Denk hier een grof Brits accent onder en het is ineens humor.

Kopen

Een boek schrijven zou eigenlijk nog steeds geen eer doen aan de TVR Cerbera Speed 12, dus wij houden het vandaag even bij de boodschap dat je hem mag kopen. Wat ‘ie mag kosten weten we niet, want het gaat om een veiling. Goedkoop wordt het niet, dat kunnen we je al wel vertellen. De veiling is van Silverstone Auctions en vindt in mei plaats.