Bliksems! Ook het knotsgekke TVR gaat volledig elektrisch…

Dat is ook wat. Gaat een merk als TVR, bekend van zijn knotsgekke creaties ineens aankondigen óók volledig elektrisch te gaan. Nou moe?

TVR is toch een beetje een gek merk. Altijd geweest ook. Opgericht door Trevor (TreVoR) Wilkinson en daarna via Peter Wheeler naar Nikolai Smolenski en tenslotte Les Edgar. Maar ondanks de verschillende eigenaren hadden de TVR’s al die decennia twee dingen gemeen. Ze waren knotsgek en episch slecht.

Als je de mazzel had dat je TVR het deed, kon je je opmaken voor een stel dichtgeknepen billen tijdens je ritje. De auto’s met hun ‘flatplane’ V8 waren namelijk niet voor de poes (pun intended). Veel vermogen op de achterwielen, laag gewicht en geen elektronische hulpmiddelen.

En als die er al op hadden gezeten, hadden ze het toch niet gedaan. Want nogmaals, het waren sléchte auto’s… Maar wel vet!

Nu komt TVR terug. Elektrisch…

Sinds 2015 zijn er al plannen om TVR weer nieuw leven in te blazen. De eerder genoemde Les Edgar had zelfs al een flinke lening bij elkaar gesprokkeld om dat voor elkaar te krijgen. En dit jaar zouden de eerste klanten hun fonkelnieuwe Griffith in ontvangst mogen nemen.

Maar nu plaatst TVR een bericht op Instagram dat ons hier ter redactie een beetje vertwijfeld naar elkander doet opkijken. Het merk kondigt namelijk aan elektrisch te gaan.

Zoals in het berichtje naast deze foto is te zien, gaat TVR de E-Prix van Monaco sponsoren en is er een nieuwe generatie elektrische auto’s onderweg. Voor meer informatie word je doorverwezen naar de site van TVR, maar die is net als de kabelbomen van de oude auto’s van het merk nogal een rommeltje…

Wat dit gaat inhouden voor de klanten die al hebben aanbetaald voor een nieuwe Griffith op benzine is nu de vraag. Ook of die nog überhaupt geleverd gaat worden. Maar goed, als we daar iets van horen, zullen we het meteen aan jullie vertellen. Zo zijn we dan ook wel weer.

Voor nu is het vooral even bijkomen van de schrik… TVR, bekend van onder meer de haperende elektronica gaat elektrisch…

Hoe ironisch eigenlijk!