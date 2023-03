Nee toch? Tesla kan geen stuur meer leveren

Krijg nou wat, het kopen van een stuur voor je Tesla blijkt een onmogelijke opgave.

Tesla en het stuur lijkt geen fijne combinatie als we het recent mogen geloven. Het gestuntel met loslatende sturen in de Model Y was reden genoeg voor een officieel onderzoek en dat hield de gemoederen toch een beetje bezig. In het hogere segment van Tesla levert heibel met het stuur nu ook problemen op.

Yoke vervangen

Daarvoor moeten we het toch weer even hebben over de yoke. Tot en met dit jaar de enige optie om te sturen in je geüpdatete Tesla Model S. Nu je recent op je favoriete kanalen de reviews van de Model S Plaid hebt kunnen zien, weet je dat elke review ook even moest benoemen of de yoke een goed idee is (en meestal was dat niet zo). Het is een briljante Elonesque aandachtsgenerator, maar dat kennen we nou wel. Tesla heeft dat door en inmiddels kun je ook een gewoon stuur krijgen. Je weet wel, zo’n ronde, zoals auto’s al honderd jaar hebben.

Achteraf monteren

Misschien went de yoke wel, toch? Misschien ook niet. In ieder geval zullen er vast Model S- en X-kopers geweest zijn die graag een rond stuur wilden toen die optie er nog niet was. Ook daarvoor bestaat een oplossing in de vorm van een ombouwservice, waar jij 700 dollar (of in Nederland 900 euro) overmaakt en jouw yoke een normaal stuur wordt, inclusief de ombouw die nodig is. Dat werd een flinke som genoemd, maar het blijkt dat het misschien juist een perfect bedrag was.

Uitverkocht

Die ombouw werd precies een week geleden aangeboden. En wat denk je? Binnen een week is de ombouw naar een normaal Tesla stuur uitverkocht. De Tesla-fanaten die riepen dat ze nooit meer een normaal stuur wilden bleken dus in de minderheid te zijn. De ombouw is dus uitverkocht en het enige wat er aan informatie over gedeeld wordt is ‘binnenkort weer verkrijgbaar’. Ofwel Tesla onderschatte hoe populair een rond stuur zou zijn, ofwel vrijwel iedereen die een yoke had wil weer een rond stuur. Hoe dan ook heb je eigenlijk een perfect stukje marktonderzoek te pakken.

Er zijn derde partijen die een alternatief bieden, maar het ‘echte’ Tesla stuur is niet zomaar een oud Model S-stuur. Je krijgt een ronde ring, maar wel de nieuwe knoppen voor de verlichting en richtingaanwijzers op het stuur in plaats van hendels en stengels. De yoke blijkt dus écht niet het ei van Columbus en vooral de gegenereerde (tijdelijke) aandacht is de bonus die verwacht werd. Tesla zou daarop antwoorden: at least we tried… (via AutoEvolution)