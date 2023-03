Hier, een TVR Griffith die je wel kunt kopen

De nieuwe TVR Griffith laat nog steeds even op zich wachten, maar je kan de voorganger gewoon van Marktplaats plukken zelfs in een leuk kleurtje!

We vertellen hopelijk niks nieuws als we zeggen dat er best een tijdje zit tussen de onthulling van een auto en de levering van een auto. Da’s vaak een paar maanden, soms een jaar, heel soms ietsje langer. Als het lang duurt, betekent het soms dat het onthulde model een prototype is en er nog aan gesleuteld moet worden.

TVR Griffith

Het is echter nogal uitzonderlijk dat een model onthuld wordt in productievorm en er zes jaar later nog steeds niet duidelijk is wanneer en of überhaupt kopers hun auto krijgen. Het gebeurt wel met de TVR Griffith. Deze V8 sportwagen werd in 2017 getoond en de huidige situatie is… zeg het maar. Kopers hebben hun toen bestelde auto nog steeds niet en het merk blijft in financieel zwaar weer zitten. Een Griffith even makkelijk kopen kun je vergeten.

Occasion

Tenminste, een nieuwe Griffith. Je kunt een TVR Griffith als occasion kopen en dan krijg je de voorloper van de nieuweling. Uit de tijd dat business nog booming was voor het merk van Trevor Wilkinson. Tenminste, toen het merk gewoon nog echt auto’s bouwde, het is natuurlijk altijd een ietwat uit de hand gelopen schuurtjesmerk geweest. Desalniettemin klopt het recept wel.

Je krijgt namelijk een best lekkere roadster. Een cabriolet met de aandrijving achter en een lekkere dikke motor voorin. In deze TVR Griffith 500 occasion heb je de dikste motor, de 340 pk sterke 5.0 liter Rover V8. Door het gros van de jaren ’90 werd de Griffith geproduceerd, maar in 2000 was het uit met de pret. Er zijn er nog een stuk of 30 in Nederland en eentje in een lekker kleurtje staat nu te koop.

Daytona Violet

Of het dezelfde kleur is als BMW (het lijkt ons niet) laten we even in het midden, maar het lekkere paarse kleurtje heet Daytona Violet. Dat voegt toch even iets moois toe aan deze TVR Griffith 500 occasion uit 1995. Het zwarte interieur krijgt een mooie houtinleg, ook al is het verder nogal simplistisch. Maakt niet uit, je wil natuurlijk gewoon die achterwielaandrijving en die V8 het werk laten doen. Het leukste nutteloze feitje dat ondergetekende je kan vertellen over de TVR Griffith is dat de achterlichten van een Vauxhall Cavalier (Opel Vectra A) zijn maar dan omgekeerd en gespiegeld. Weet je dat ook weer.

Kopen

De 340 pk sterke TVR Griffith occasion komt uit 1995 en is prima verzorgd, dus hij staat lekker strak in zijn paarse lak. Mag ook wel, want deze 109.000 km ervaren roadster met V8 moet nog 38.950 euro opleveren. Maar je kan hem wel kopen en dat kun je van de nieuwste Griffith helaas nog niet zeggen. Interesse tonen kan natuurlijk op de advertentie op Marktplaats.

