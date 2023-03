Autoblog Advies: dikke gezinsauto voor Wouter (45K)

Een dikke gezinsauto voor Wouter. Als dat geen BMW wordt, wat kan het dan wel worden?

Voor vandaag hebben we een wel heel bijzondere aanvraag. Jullie aller @Wouter is namelijk op zoek naar een nieuwe auto. Het begon met wat sparren op de redactie en we dachten: dit is voer voor een leuk Autoblog Advies-artikel!

Ondanks dat we zeggen dat we een enorme dikke stationwagon voor Wouter zoeken, is het eigenlijk de auto voor zijn vrouw en het gezin. Wouter rijdt vaak in testauto’s (zodat hij video’s kan maken voor jullie) en heeft natuurlijk ook een Ruby Star 911 Carrera. Zijn vrouw rijdt nu een BMW 535i Touring (die jullie kennen van de Autoblog Garage) en is aan vervanging toe.

Het is nog steeds de familieauto. Deze mag nu wel een stuk moderner zijn dan de F11. Niet dat die auto enorm verouderd is, maar de tijd staat niet stil. Met name op het gebied van infotainment zijn er enorme stappen gemaakt.

Qua motor zou je denken: zo dik mogelijk. Dat mag op zich wel, maar is niet noodzakelijk. Wouter vindt zelfs een viercilinder prima. De auto wordt ook gebruikt voor boodschappen doen, familiebezoekjes en schoolritjes. Daar hoeft niet altijd een V8 bij.

De wensen en eisen voor een dikke gezinsauto voor Wouter kunne jullie hieronder lezen.

De meest logische keuze: BMW 530i Touring xDrive M Sport High Executive (F31)

€ 42.745

2018

40.000 km

We beginnen maar meteen met de voor de hand liggende optie, Wouter. Kijk: je kan je BMW 5 Serie van de F11-generatie vervangen door een BMW 5 Serie van de G31-generatie. Qua design ga je er niet echt op vooruit, de vorige generatie was fraaier. In technisch opzicht zijn er wel een paar flinke stappen gemaakt. Zo is deze generatie lichter, stijver en moderner. En dat merk je aan het rijden.

Deze BMW Fünfer is nog altijd een grote auto, maar minder een boot dan voorheen. In dit geval hebben we gekozen voor een viercilinder. De B48-generatie 2.0 is veel beter dan de rampzalige N20 uit de F11. Met 258 pk heb je in principe voldoende vermogen. Een zescilinder is mogelijk, dan krijg je bij de Touring automatisch xDrive-vierwielaandrijving. Deze zijn vaak completer uitgevoerd, maar wel aanzienlijk prijziger. Dus je moet dan concessies doen qua kilometers.

Volvo V60 T6 AWD R-Design

€ 45.900

2021

5.000 km

Waarom moet het zo’n grote bak zijn? De kinderen zijn nog niet heel erg groot en als ze groot genoeg zijn, willen ze ineens een scooter en zelf op vakantie. Een maatje kleiner zou ook een prima optie kunnen zijn. De Volvo V60 is een perfecte optie. Jullie zullen al bekend zijn met het merk, daar bijna elke variant weleens voorbij is gekomen in Huize Karssen.

De ruimte-indeling van de V60 is wat logischer dan bij BMW en Mercedes, dus in vergelijking met een C-Klasse en 3 Serie is ‘ie net wat ruimer. Ook kun je kiezen uit hele jonge exemplaren met weinig kilometers, die volgehangen zitten met veel opties. Daarnaast zit er heel erg veel vermogen in én kun je er mogelijk erg zuinig mee rijden. Nadeel: als je ervoor gaat zitten is deze Volvo geen stuurmansauto, ondanks dat je meer dan 300 pk hebt en vierwielaandrijving.

Audi A6 Avant 2.0 TFSI quattro Pro Line S Edition (4G)

€ 44.750

2018

45.000 km

Aangezien er een Audi A6 uit de Autoblog Garage gaat, is het wellicht tijd voor een nieuwe. In het budget kun je zelfs kiezen uit de huidige generatie. Maar wij vonden ook een paar bijzonder luxe uitgevoerde exemplaren van de C7-generatie. Die kon je destijds enorm luxe uitrusten, met schaalstoelen, 20 inch wielen, adaptief onderstel en ga zo maar door. Dat is ook wel erg dik, ze zijn er zelfs in toffe kleuren. De motor is een 2.0 TFSI en beter dan alle viercilinders van de concurrentie.

Het gietijzeren blok van de Audi absorbeert dermate veel trillingen dat de motor Saab-esque soepel aanvoelt. Qua performance (252 pk) zit het ook wel snor. Een 3.0 V6 met compressor is overigens ook te vinden als je gaat shoppen over de grens. Het vierwielaandrijvingssysteem is bij deze generatie nog permanent. Niet spannend om te rijden, wel veilig en zeer effectief.

Jaguar XF Sportbrake 30t AWD R-Sport (X260)

€ 38.999

2020

35.000 km

We willen niet alleen Duits aanraden in de zoektocht naar een dikke gezinsauto. Daarom verstoppen we er ook een Zweed en deze Brit in. De Jaguar XF Sportbrake is een bijzonder fenomeen. Om te rijden: geweldig. De motor moet goed zijn voor 300 pk, dat ‘voelt’ niet zo potent aan als het klinkt, maar de prestaties zijn prima. Stiekem weegt deze uitvoering best een hoop. Qua ruimte zit het ook meer dan snor. Het interieur van de Jaguar is netjes en verzorgd, maar mist net het raffinement van een Duitser.

Dat merk je ook bij de infotainment. Alhoewel het huidige Pivi-Pro systeem erg geslaagd is, maar ja, die zit hier nog niet in. Het grootste probleem met de XF is eigenlijk de prijsstelling. Ze zijn te duur voor wat je krijgt. Voor 10-15% meer dan een Duitser krijg je 10-15% minder. Ook precies de reden waarom Maserati nog niet aanslaat in Europa. Zijn er ook voordelen naast het feit dat ‘ie zeldzaam is? Ja. Het is namelijk een bijzonder fraaie verschijning. Zeker als R-Design in het rood. Of donkergroen met oranje leer.

Alfa Romeo Stelvio 2.0T Veloce Q4 (949)

€ 42.950

2018

65.000 km

Ja ja, deze Alfa Romeo is geen stationwagon. Maar laten we eerlijk zijn Wouter: je zoekt geen sportauto waar het gezin in past, maar een dikke gezinsauto waar jij ook lol mee hebt. Dan is een crossover nog niet eens een gek idee. De Alfa Romeo Stelvio is van alle crossovers een van de leukste om mee te rijden. Met name de hyperdirecte besturing herinnert je aan dat deze auto graag een bocht om wil. Het gewicht is voor zijn soort behoorlijk bescheiden, waardoor de prestaties prima te noemen zijn.

In het budget kun je op zoek naar een jong exemplaar met veel opties, maar let wel op. Standaard zijn Stelvio’s niet compleet uitgerust, je moet echt met pakketten en uitrustingsniveau’s gaan stapelen om er wat van te maken. En dan nog is het niet zo goed als een Duitser. Het ziet er niet mijlenver vanaf en voor sommigen is dat voldoende.

kwart-YOLO: Mercedes E43 AMG Estate (S213)

€ 38.990 (Duitsland)

2018

110.000 km

Kun je ook alles hebben bij en dikke gezinsauto: dus een dikke motor én een dikke uitrusting. Jawohl! Ruimte, vermogen, tractie: de E43 AMG biedt het allemaal. Je moet wel kunnen leven met mensen in de comments die zeuren dat je geen echte AMG hebt. Maar dat is helemaal niet erg. De Biturbo 3.0 V6 is goed voor 401 pk, meer dan voldoende voor aansprekende prestaties.

Ook klinkt ‘ie voor zijn soort erg goed. Zo ordinair als een AMG V8 is het gelukkig niet. Sportief is het tot een bepaalde hoogte, alhoewel BMW en Mercedes-Benz bij lange niet zo ver uit elkaar staan als hun imago doen vermoeden. Je zult wel eventjes in Duitsland moeten zoeken, want in Nederland zijn ze niet te vinden. Qua uitrusting zit het wel snor, de meeste exemplaren zijn zeer luxe uitgerust.

Halve-Yolo: Alpina B3 Bi-Turbo Allrad Touring (F31)

€ 37.900 (Duitsland)

2014

70.000 km

Als je een dikke zescilinder wil, zijn er niet veel betere alternatieven dan een Alpina. De Alpina B3 Bi-Turbo Touring is een geweldige rijdersauto die alles kan. De motor is goed voor 401 pk, waarmee je net niet 300 km/u kunt halen. Handig als je te laat komt voor een gevulde koekensessie op de redactie. Ook lekker is het formaat: de F31 waarmee het nog leuk sturen is (alhoewel de facelift-versie net wat fijner is). Nadeel: Alpina’s zijn duur om te kopen.

Dus je moet het doen met een pre-LCI model van een paar jaar oud. En die heeft dan als nadeel dat je eigenlijk naar de zelfde elektronica aankijkt als je huidige BMW 535i. Ook is een Alpina weer doorverkopen aanzienlijk lastiger. Dat gezegd hebbende, het is wel een coole auto die dermate fijn is dat je ‘m toch niet weg wil doen.

Hele Yolo: Cadillac CTS-V Wagon

€ 45.900

2011

160.000 km

We beginnen even met het slechte nieuws: het navigatiesysteem is een 15 jaar oude GM-unit. Dus eigenlijk een radio met pixels. Dat was het slechte nieuws. De Cadillac CTS-V Wagon is en bijzondere combinatie tussen een stationwagon en Corvette ZR1-motor. De 6.2 V8 met mechanische compressor staat relatief mild afgesteld. Met een paar kleine mods heb je 750 pk tot je beschikking. Het geluid is geweldig: een Duitse V8 is geinig, maar DIT klinkt indrukwekkend!

De prestaties zijn dan ook ongekend. Omdat er geen begrenzer op zit, blaf je met gemak met 300 km/u over de A3. Qua handling is deze generatie veel beter dan andere Amerikanen. Nadeel: er staat er maar eentje in Europa en die is buiten budget. Maar ja, het is wel YOLO. Hoe verkoop je het aan je eega? Simpel: de LS-V8 is zeer betrouwbaar en dankzij het koppel kun je veilig invoegen. En kijk naar die bagageruimte!

