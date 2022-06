Max Verstappen gaat tóch meewerken aan Drive to Survive

Max Verstappen moest niks hebben van Drive To Survive, maar wat blijkt? Netflix heeft hem toch over kunnen halen.

Max Verstappen is (net als zijn schoonvader) iemand die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Het was daarom ook geen geheim wat hij van de razend populaire Netflix-serie Drive to Survive vindt. Max vind het maar een hoop nep gedoe. Toch mooi dat er nog iemand is in de Formule 1 die principes heeft.

Of toch niet? Vandaag werd namelijk bekend dat Max Verstappen tóch wel mee wil werken aan Drive to Survive. Dat zegt hij zelf in een podcast waarin het onderwerp ter sprake kwam. Max vertelt dat hij in het komende seizoen meer te zien zal zijn in Drive to Survive.

Vanwaar deze ommekeer? Nou, Max Verstappen heeft met Netflix om tafel gezeten. Dit was een vruchtbaar gesprek, want de twee partijen zijn tot “een goede verstandhouding gekomen”, aldus Max. Óf Netflix heeft een heel aantrekkelijk aanbod gedaan, dat kan natuurlijk ook.

Netflix heeft er in ieder geval belang bij dat Max meewerkt, want hij is toch een van de hoofdrolspelers. Als zo iemand niet mee wil werken aan je serie is dat toch een beetje jammer. Maar met een zak geld een goed gesprek kun je natuurlijk een hoop goedmaken.

Toch steekt Max nu niet opeens de loftrompet af over Drive to Survive. Hij herhaalde in de podcast zijn kritiek nog eens: hij vindt dat er rivaliteiten gecreëerd werden die er niet waren. Ook vindt Max dat er van sommige coureurs een vertekend beeld wordt geschetst.

Aangezien hij met de mensen van Netflix om de tafel heeft gezeten heeft hij het nu ook recht in hun gezicht kunnen zeggen. Max zal in ieder geval wat eisen hebben gesteld over de manier waarop hij zelf wordt afgeschilderd.

Hoe dat uitpakt gaan we begin volgend jaar zien als het nieuwe seizoen van Drive to Survive verschijnt. Eerst maar eens kijken hoe het échte Formule 1-seizoen afloopt.