M4 xDrive veel sneller dan BMW opgeeft

Toch beter dan andersom. De M4 xDrive is veel sneller dan de folder zegt.

Ah, de informatie uit de folder. Wat je dat werkelijk krijgt, staat vast. Dus alle afmetingen, uitrusting, gewichten en dergelijke liggen redelijk vast. Maar wat je ermee kan, daar zit nog weleens een kleine discrepantie.

Denk aan met name aan de prestaties en het verbruik. Er zijn stiekem best veel factoren die ervoor zorgen dat een auto beter of minder presteert dan met hetgeen wat in de folder staat. In de meeste gevallen zijn de folder-opgaven ‘het best mogelijke resultaat in de meest ideale omstandigheden’.

Zo had Aston Martin diverse hoopvolle tijden voor de 0-100 km/u-sprint met een handgeschakelde Vanquish (check hier onze Aston Martin Vanquish Klassieker-special! Geen van de bekende automagazines kwam ook maar in de buurt. Aston Martin had wel een oplossing: gewoon de auto vól in de begrenzer rammen en niet doorschakelen. Dat scheelde ongeveer een halve seconde.

M4

Dat ging destijds om een Vanquish S met handbak. Het gaat nu om een veel goedkopere en veel snellere BMW M4. Deze werd geïntroduceerd als naamloos basismodel (480 pk en handbak, automaat optioneel) of als M4 Competition met 510 pk en automaat. Zoals we in de titel verklappen is deze veel sneller dan BMW zelf belooft.

De journalisten van het Amerikaanse Car & Driver hebben de M4 Competition uitgebreid getest en wat blijkt: de M4 xDrive is veel sneller dan BMW zelf zegt. Van 0-60 mijlen per accelereren duurt slechts 2,8 seconden! 2,8!

Nu lijkt 60 mph op 100 km/u, dus kunnen we dat zo omrekenen? Nou, nee. Ten eerste is 62 mph gelijk aan 100 km/u. Ten tweede meten de Amerikanen op een andere wijze. Het wiel kan een keer draaien voordat de meting begint.

Relikwie uit de dragrace-wereld. Dus de M4 Coupé km/u gaat zeker niet in 2,8 naar de 100 km/u zoals wij dat meten: écht van stilstand en iets verder. Echter, elke tiende onder de fabrieksopgave is op dit niveau echt een wereldprestatie.

Volgens BMW in Europa kan de M4 Competition xDrive in 3,5 seconden naar de 100 km/u sprinten. Daar moet dus – aldus Car & Driver – iets af te snoepen zijn. Uiteraard houdt @wouter zich aanbevolen om dat even grondig uit te testen!

