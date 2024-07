Panamera Turbo S E-Hybrid is de nieuwe topversie, met 782 pk

Porsche introduceert de nieuwe Turbo S E-Hybrid én GTS.

Afgelopen dinsdag meldde Porsche dat ze een hele snelle tijd hadden neergezet op de ‘Ring (7:24.17) met een Panamera. Ze vertelden er echter nog niet bij welke Panamera dit precies was. Porsche deed nog een beetje geheimzinnig over een “niet onthulde topversie”.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Het was natuurlijk niet heel moeilijk te raden dat het om een Turbo S ging. Die is nu onthuld, dus we kunnen alle details vertellen. Net als voorheen wordt de Turbo S aangedreven door de combinatie van een 4,0 liter V8 en een elektromotor. Wel zijn er wat upgrades doorgevoerd.

De V8 levert nu 600 pk in plaats van 571 pk en het vermogen van de elektromotor is gestegen van 136 pk naar 190 pk. Dit resulteert in een systeemvermogen van maar liefst 782 pk en een systeemkoppel van 1.000 Nm. Daarmee is deze Panamera bijna net zo snel als een 992 Turbo, met een sprint van 0 naar 100 km/u in 2,9 seconden. De topsnelheid ligt zelfs hoger: 325 km/u.

Mochten deze cijfers je trouwens bekend in de oren klinken: de recent onthulde vierde generatie Continental heeft toevallig óók 782 pk en 1.000 Nm. Deze aandrijflijn zal ook nog zijn weg vinden naar de Flying Spur. Maar dat terzijde.

Er is ook nog aandacht voor de uitstoot bij deze loodzware sedan met een V8. Om de auto schoner te maken is de twin-scroll turbo vervangen door een single-scroll turbo. Daarnaast zorgt een grotere 25,9 kWh accu voor meer elektrische range (88 km WLTP). Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Nederlandse prijs.

De Panamera Turbo S E-Hybrid is ook geschikt als ringtaxi, want op de Nordschleife wist de auto dus een tijd van 7:24.17 te noteren. Dat is zelfs een record, in de categorie ‘hybride luxe sedans’. Zo lusten we er nog wel een paar, maar goed, deze Panamera is dus snel.

Panamera GTS

De Panamera Turbo S E-Hybrid is niet het enige nieuws: ook de GTS keert terug. Dit is volgens Porsche de “lichtvoetige Panamera”. Dat is een boude claim voor een auto die waarschijnlijk meer dan twee ton weegt (het gewicht wordt niet vermeld).

Aan het recept van de GTS is weinig veranderd: deze heeft nog steeds de biturbo V8, maar nu met 20 pk extra. Daarmee zit je op 500 pk, genoeg om in 3,8 seconden op de 100 km/u. Het onderstel is nog iets aangescherpt, waarmee de auto ook meteen 10 millimeter dichter bij het asfalt ligt.

De prijzen hebben we op het moment van schrijven nog niet, maar die zullen we z.s.m. toevoegen aan het artikel.