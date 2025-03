Eerste glimp hete Skoda Elroq vRS

De krachtigste versie van de Skoda Elroq, de vRS komt eraan. Volgende week gaat het doek eraf, hier vind je de eerste beelden.

Ploft er zomaar op vrijdagmiddag in onze mailbox een teaser van de krachtigste Skoda Elroq to be. Voor de onthulling is de Milan Design Week uitgekozen waar het doek er op donderdagochtend 3 april helemaal af gaat.

Nou zoals we kunnen verwachten heeft de auto een Hyper Green kleurtje. Dat hoort en past ook wel bij het vRS logo wat ook op de heetste Elroq gaat prijken. We zien ook nog wat zwarte elementen aan de buitenzijde.

Skoda Elroq vRS krijgt meer dan 300 pk

Officieel zijn er bij de teaser nog geen specs verstrekt, maar de auto is verwant met de Volkswagen ID.3 en de Cupra Born. Die hebben ook snellere versies (de GTX en de VZ) en die hebben de nieuwe AP550 motor op de achteras.

We verwachten die motor dan ook in de Skoda Elroq vRS. De motor kan tot 322 pk leveren, dus meer dan 300 pk ligt voor de hand. Overigens scheelt dat dan helemaal niet zoveel met de 335 pk die de Skoda Enyaq vRS levert.

Voor wie enorm opgewonden is over de onthulling volgende week van de Skoda Elroq vRS, maar niet naar Milaan kan; alles zal live te volgen zijn via het officiële YouTube kanaal van het merk. Zet maar in je agenda, Milan Design Week 2025, 3 april om 10.00 uur. Tot die tijd zul je het met deze teaser moeten doen.