Updates Evoque en Discovery Sport moeten succes brengen

De updates voor de Evoque en Discovery Sport moeten voor wat reuring in de showrooms zorgen.

Bij een Land Rover denk je onwillekeurig aan een extreem capabele terreinauto (Defender) of een zeer luxe SUV die in het terrein zijn mannetje staat, inderdaad, dat is de Range Rover. Maar Land Rover heeft ook enkele, iets compactere crossovers in de aanbieding: de Range Rover Evoque en de Discovery Sport.

Er zijn nu updates voor de Evoque (L551) en Discovery Sport (L550). Het is niet eWe nemen ze allemaal even met je door!

Evoque P160

We beginnen met de (adem in) Land Rover Range Rover Evoque P160. De P165-motor is een driecilinder uit de Ingenium-familie. In feite is deze motor driekwart de 2.0 Ingenium van Jaguar Land Rover. Het is uiteraard een milde hybride met een 48V generator. Qua performance op papier is het op zich niet verkeerd, want 160 pk en 260 Nm zijn in principe prima waarden. De driepitter is gekoppeld aan een achttraps automaat die de voorwielen aandrijft.

Discover Sport P290 Sport Black

De Discovery is er nu ook met D165 en D200 diesels. Deze dieselmotoren zijn nu ook voorzien van 48V-techniek. Hoe relevant deze uitvoeringen zijn voor Nederland, wagen we te betwijfelen. Niet dat het geen fijne motoren zijn, integendeel waarschijnlijk. Het belastingklimaat is gewoonweg ongunstig voor zelfontbranders. In principe is de Discovery Sport geen sportieve Discovery, maar een Freelander III. Om toch de naam een beetje waar te maken, is er een Discovery Sport P290 Sport Black met 290 pk benzinemotor. Naast vlotte prestaties (7,4 tellen naar de 100 km/u) ziet deze variant er ook sportiever uit.

Evoque Autobiography

Net als zijn grote broers is de Range Rover Evoque er nu ook als Autobiography. Deze uitvoering bestaat op de gewone Range Rover al 50 (!) jaar. De Autobiography is vooral heel erg luxe en compleet. De auto is voorzien van ‘opvallende en elegante designaccenten’. Het is maar dat je het weet. Handig in elk geval als je in London wil opvallen. Qua motor is onder andere de nieuwe plug-in hybride leverbaar voor de Evoque Autobiography.

Evoque en Discovery Sport P300e

Van die genoemde plug-ins zijn nu ook prijzen bekend, nu er een update is voor de Evoque en Discovery Sport. De Range Rover Evoque P300e kost 59.972 euro. De ruimere en praktischere Land Rover Discovery P300e is er al vanaf 58.802 euro. Beide hebben een 1.5 driecilinder met elektromotor tot hun beschikking. Het systeemvermogen is 309 pk en het systeemkoppel bedraagt 540 Nm. Je kunt ongeveer 50 kilometer elektrisch rijden.

Verdere updates Evoque en Discovery Sport

De update voor de Evoque en Discovery Sport gaan verder, want beide modellen krijgen het Pivi of Pivi Pro-infotainment systeem. Bluetooth-verbinding kan nu met twee telefoons, alhoewel een Spotify-app is ingebouwd. Ook nieuw voor de compacte Land Rovers is ‘Rear Collision Monitor’, dat verkeer aan de achterzijde in de gaten houdt en de auto voorbereidt op een eventuele aanrijding. Tot slot kun je de Evoque en Discovery Sport bestellen met PM2.5 filter voor een nog schonere lucht in je hippe crossover.

Prijzen, opgaven en beschikbaarheid worden op een later tijdstip bekendgemaakt.