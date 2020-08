Aantal autobranden bereikt nieuw record, helaas

Autobranden worden telkens populairder, maar waarom is niet helemaal bekend.

Het is lekker guur weer vandaag. Er is veel wind, veel regen ende temperaturen zijn weer op zijn Nederlands. Gezien de harde windstoten zullen er een paar petrolheads zijn die even twee keer naar buiten keken of alles wel goed ging met hun Trots op Wielen.

Dankzij het weer van gisteren denk je er niet direct aan, maar er is nog een gedachte die de petrolhead kan teisteren, naast diefstal uiteraard. We hebben het over autobranden. Nu lijkt die niet zo heel erg veel voor te komen, maar het worden er telkens meer, blijkbaar.

Stijging autobranden

Wat heet: afgelopen jaar (2019) bleek een record te zijn. Dat meldt de Nationale Omroep Stichting op hun website. Het gaat om 4.941 auto’s die uitgebrand waren en ten opzichte van het jaar ervoor (2018) was dat flink meer. De stijging was namelijk 12% ten opzichte van 2018, toen waren er nog ‘slechts’ 4.412 auto’s die uitgebrand waren.

Verbond van Verzekeraars

Deze cijfers zijn nog heel erg behoudend, want het aantal ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars aan de NOS. Alle WA-verzekerde auto’s en leasebakken worden namelijk níet meegerekend in dit overzicht. Volgens de verzekeraars ontstaat er een zorgelijke trend. De meeste autobranden vinden namelijk plaats in woonwijken. De kans dat de brand overwaait naar een huis of andere auto is zo een stuk groter, met alle gevolgen van dien.

Onaantrekkelijk

Aangeraden wordt dan ook om de auto zo onaantrekkelijk mogelijk te parkeren voor autopyromanen. Want ja, de stijging heeft niets te maken met de opkomst van de elektrische auto. Verreweg de meeste autobranden worden nog gewoon ouderwets aangestoken. Over dat parkeren: het is net als met autodiefstal. Zorg dat je auto geparkeerd staat in een goed verlichte omgeving, het liefst vlakbij een lantaarnpaal. Liever ook in de drukte waar mensen voorbij komen.

Een ander zorgelijke gedachte is dat het Verbond van Verzekeraars geen enkel idee heeft waar de stijging door komt. Wellicht wordt het tijd voor een onderzoek.

Fotocredit: een uitgebrande VW Caddy door @dampu020.