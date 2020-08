‘V8 slimmer dan elektromotor’, aldus WC Eend

Yeah, sure. Een 6.2 liter V8 is slimmer dan een elektromotor. Wie had dat gedacht? Let op: WC Eend-alert!

Het is de coolste auto van dit moment. Mede omdat alles zo hopeloos is. We hebben het over de RAM TRX. De RAM 1500 is tot nu toe het enige echte succesverhaal van FCA, samen met de Fiat 500.

Derde in segment

Ondanks dat de RAM 1500 ‘slechts’ derde is in zijn segment (achter de Chevrolet Silverado en Ford F-150) is de auto immens populair. Er werden er vorig jaar 633.694 exemplaren van verkocht. Het voordeel is dat het allemaal stokoude en spotgoedkope techniek is, terwijl de prijzen behoorlijk op kunnen lopen.

Stokoud

Dus zeer grote marges én hoge aantallen. Beter kun je het niet hebben. Omdat de RAM 1500 niet geclassificeerd wordt als een automobiel, hoeft de pick-up niet te voldoen aan strenge veiligheids- en emissie-eisen. Dat scheelt enorm veel investeringen. Erg handig voor een autofabrikant.

Coolste, stoerste én gaafste

De RAM 1500 TRX is de coolste, stoerste en gaafste variant. In feite is het een simpel recept: pak wat elementen van de Ram Rebel en combineer dat met de motor uit de Dodge Challenger Hellcat en klaar is Casey. Maar is het niet een beetje 1969 om zo’n dikke motor toe te passen? De toekomst is toch elektrisch? En met een elektrische motor kun je ook enorm veel vermogen en nog meer koppel genereren.

Slimme keuze

Volgens Carl Lally is de 6.2 liter V8 een slimmere keuze dan een elektromotor. Aan de milieudrammers van het uiterst progressieve Muscle Cars & Trucks laat hij dat weten.

We zijn niet bang om andere aandrijflijnen te overwegen. We houden zeker onze ogen open om te zien waar onze kopers warm voor lopen. Mocht het zo zijn dat hun interesse verandert, zullen wij ons aanbod daarop aanpassen. Maar het is voor ons van levensbelang dat we NIET de EV-trend achterna hobbelen. We moeten de consument aanbieden wat deze daadwerkelijk wil. Ter zijner tijd zal deze vraag veranderen, maar op dit moment wil met een 6.2 liter V8 met supercharger. Carl Lally, voedert zijn WC-eend elke middag

Elektrische pick-ups op komst

Dat RAM niet overstag gaat, wil niet zeggen dat er geen elektrische pick-ups komen. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de extreem lelijke Tesla Cybertruck. Misschien wel relevanter en ‘gevaarlijker’ is de Rivian R1T. Rivian werkt samen met Ford, dat op zijn beurt de techniek gaat toepassen voor een elektrische F-150. Ook Chevrolet is bezig met een elektrische Silverado.

Grijze import

Tot het zover is, is de Ram 1500 TRX de coolste auto van het moment. Hopelijk wordt de auto via grijze import alsnog als bedrijfswagen naar Nederland gehaald.