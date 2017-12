Utrechtse traditie: meer dan 10 auto’s in de fik gestoken

De jaarwisseling komt er weer aan.

Jij dacht dat ze er in Parijs wat van konden? In Nederland zijn vandalen ook hard op weg om records te vestigen. Het is kerstvakantie en het tuig “de jeugd” verveelt zich. Traditiegetrouw rond de feestdagen en jaarwisseling worden de nodige auto’s in de hens gestoken. Ook dit jaar is het weer raak.

Tot nu toe zijn er meer dan 10 voertuigen in vlammen opgegaan. Afgelopen nacht was het weer raak. Auto’s in de wijken Overvecht, Leidsche Rijn en Kanaleneiland werden het slachtoffer van vandalen. De brandweer is bijna iedere nacht in de weer om autobranden te blussen. Omwonenden zijn woedend en verdrietig. Zo is er onder meer een taxibusje voor ouderen in de fik gestoken. De eigenaar zegt tegenover RTV Utrecht dat de lokale oudjes nu niet meer kunnen worden rondgereden en geld voor een nieuw busje is er niet.

Niet alleen auto’s zijn de sjaak. In de nacht van 24 op 25 december werd ook een scooter die op straat geparkeerd stond in brand gestoken. De politie denkt dat jongeren achter de branden zitten. Concrete verdachten zijn nog niet in beeld.

Foto: een uitgebrande Audi ter illustratie. Via @randomuser op Autojunk