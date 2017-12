Goedkopere Bentley Bentayga in het verschiet

Het gamma zal verder worden uitgebreid.

Met de lancering van de Bentley Bentayga (rijtest) was er slechts één variant leverbaar. De SUV kon je enkel met een dikke W12 krijgen. Vink je wat opties aan, dan liep de prijs al gauw richting de 400.000 euro. Later kwam er een goedkopere V8-diesel, maar daar blijft het niet bij.

Volgend jaar kunnen we volgens AutoMotorUndSport nog een motorvariant voor de Bentayga verwachten. De 4.0 twin-turbo V8, bekend van de Porsche Cayenne en Lamborghini Urus, komt naar de Britse SUV. De Duitse site spreekt over een lancering in juli.

Daarnaast komt er een plug-in hybride variant van de Bentayga. Uiteraard zal dit ook een bekende aandrijflijn worden. Vermoedelijk zal de constructie van de Cayenne S E-Hybrid hiervoor worden gebruikt.

Zeker de plug-in hybride variant is aantrekkelijk voor klanten. Mede door het lage verbruik zal het prijskaartje een stuk lager komen te liggen in vergelijking met de bombastische W12. Mind you: op de twaalfcilinder Bentayga mag je meer dan 70k BPM aftikken.