Porsche Mission E komt mogelijk in deze 3 varianten

Snel, sneller, snelst.

Porsche gaat het slim aanpakken met de Mission E. Er komt niet één duur topmodel van de Mission E op de markt, maar het merk lanceert vermoedelijk diverse varianten van de volledige elektrische auto.

Net als de Tesla Model S krijg je qua uiterlijk zo ongeveer dezelfde auto. Intern zijn er echter de nodige wijzigingen. Er wordt gesproken over een variant met 300 kW (400 pk), een variant met 400 kW (536 pk) en een variant met 500 kW (670 pk). Alle drie de versies komen met vierwielaandrijving. De mogelijkheid bestaat dat Porsche in een later stadium met een goedkopere achterwiel aangedreven Mission E komt, met 160 kW (215 pk).

De Duitsers zullen de Mission E plaatsen tussen de 911 en de Panamera. Qua ruimte in het interieur is de elektrische auto te vergelijken met de Panamera. Mede door de elektrische aandrijflijn is er binnenin meer ruimte voor passagiers. Het topmodel moet het leven van de Model S P100D zuur gaan maken. Qua prestaties zullen de twee erg aan elkaar gewaagd zijn. Een sprint naar de honderd in minder dan drie seconden en een top van 250 km/u. Op het circuit moet de Porsche echter het verschil gaan maken. Ik ben nu al benieuwd naar de tests. (via Automobilemag)