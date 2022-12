Vacature alert! Product Specialist Parts & Accessories

photo: Simon Palfrader© editorial use only

De importeur van Vespa, Aprilia en Moto Guzzi en Piaggio in de Benelux is op zoek naar een Marketing & Sales topper.

Misschien is 2023 wel het jaar waarin jij een leuke stap zet naar een nieuwe baan. Bij Piaggio Vespa Benelux staat er nu een interessante vacature open.

Wat ga je doen als Product Specialist?

De afdeling Parts & Accesories valt onder de Aftersales afdeling van het Benelux hoofdkantoor in Breda. De Product Specialist Parts & Accesories is een belangrijk onderdeel van dit team. Je houdt je dagelijks o.a. bezig met de volgende zaken

• Je bent de spil tussen fabrikanten, interne organisatie en de motorfiets- en scooterdealers in het Benelux netwerk. Dit vul je in door duidelijke communicatie van assortiment-, prijs- en actie gerelateerde informatie. Je hebt altijd als uitgangspunt een gezonde businesscase voor zowel fabrikant als dealerorganisatie;

• Als product genius ben je het aanspreekpunt voor alle vragen en het geven van advies én ondersteuning aan de dealerorganisatie;

• Doorlopend hou je nauwgezet de prestaties van jouw productgroepen in het vizier. Dit betekent dat je het assortiment en pricing nauwgezet volgt om bij budgetbesprekingen de juiste input te kunnen leveren.

• Samen met de dealerorganisatie monitor je lokale salesdoelstellingen op Parts & Accesories en maak je planningen.

• Ondersteuning bieden aan de marketingafdeling en het salesteam bij de uitrol van campagnes en nieuwe producten.

Werken met Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi?

Werken bij Piaggio Vespa BV (importeur van Piaggio, Vespa, Aprilia en Moto Guzzi in de Benelux) betekent deel uitmaken van een toonaangevend bedrijf waar de ruimte geboden wordt om jezelf te ontwikkelen en waar het beste uit iedere medewerker halen centraal staat. Dit levert je niet alleen veel voldoening op maar ook:

Een carrière binnen een internationaal wereldconcern;

Een uitstekend salaris, 31,5 vrije dagen op jaarbasis, een premievrij pensioen;

De mogelijkheid tot het behalen van een zeer aantrekkelijke prestatiebonus;

Flexibiliteit in werktijden en thuiswerkmogelijkheden.

Een functie waarbij je zowel actief bent in het hart van de organisatie in Breda als bij dealers in de Benelux!

Je ervaart binnen Piaggio Vespa BV ‘the best of both worlds’. Zo krijg je volop ruimte voor eigen inbreng in een compact en ondernemend team én krijg je alle voordelen van het werken bij een krachtige wereldspeler.

Wie is de geschikte kandidaat voor deze functie?

Piaggio Vespa Benelux is op zoek naar een nieuwe collega die beschikt over een proactieve houding. Die commercieel (marktgericht) is, maar bovenal ook gestructureerd te werk gaat.

Daarnaast beschikt een passende kandidaat voor deze functie idealiter ook over de volgende eigenschappen:

MBO+/ HBO werk/ denkniveau in combinatie met ervaring in een vergelijkbare rol en vanzelfsprekend affiniteit met motorfietsen en/ of scooters;

Te typeren als analytisch sterk, innovatief, creatief en initiatiefrijk.

Sterke coördinerende en administratieve vaardigheden gecombineerd met een ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit;

Samenwerkingsgerichte persoonlijkheid, die verantwoordelijkheid durft te nemen;

Woonachtig op bereisbare afstand van Breda en een goede kennis van Nederlandse en Engelse taal;

Een degelijke kennis van Microsoft Office (met name Excel).

De werkzaamheden vinden plaats op het kantoor van Piaggio Vespa Benelux op het Minervum in Breda.

Geïnteresseerd? Wil je meer weten over deze functie?

Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met van der Wijngaart & partners. Solliciteer direct via het contactformulier. Of stel je vragen via tel: 0162-466732 of e-mail: [email protected] .