Deze Mercedes G-klasse doet zijn naam wél eer aan

Deze Delta4x4 G-klasse is bedoeld om meer te trotseren dan een P.C. Hooftstraat-drempel.

Na bijna 40 jaar was er in 2018 eindelijk een compleet nieuwe G-klasse. De evolutie van de G-klasse was echter al veel langer gaande. De G-klasse was door de jaren heen hetzelfde gebleven, maar tegelijkertijd behoorlijk veranderd. Met de G 63 AMG was het namelijk een P.C. Hooftractor geworden, met een totaal andere doelgroep dan de kopers van een oer-Geländewagen.

Mercedes heeft de nieuwe G-klasse gewoon meteen neergezet als P.C. Hoofttractor. De auto is echt wel capabel in het terrein, maar Mercedes beseft zelf ook dat het gros van de klanten de auto nauwelijks vies gaat maken. Toch zou het leuk zijn als er ook een wat ruigere versie zou zijn.

Mercedes bracht vorige maand weliswaar de Professional terug, maar die viel toch een klein beetje tegen. Waar de vorige G-klasse Professional een basic werkpaard was, ging het nu alleen om leuke aankleding van een reguliere G-klasse.

Er is nu echter een G-klasse die een stuk serieuzer is. Dit is niet het werk van Mercedes zelf, maar van de Duitse off-roadspecialist Delta4x4. Zij hebben een pakket met upgrades die zorgen dat de G-klasse nog meer zijn mannetje staat in het terrein.

Mede dankzij nieuwe Eibach-veren staat de G-klasse nu 50 mm hoger op zijn pootjes. Daarnaast is de carrosserie nog eens 50 mm hoger getild. De bodemspeling aan de voorkant is toegenomen met 80 mm en de G-klasse moet nu hellingen tot 35 graden kunnen nemen.

De G-klasse is verder door Delta4x4 voorzien van dikke off-roadbanden en 40 mm bredere wielkasten. Op de bovenstaande foto is goed het verschil te zien ten opzichte van een standaard G-klasse. Die ziet er nu opeens uit als een Suzuki Jimny.

Om het pakket compleet te maken biedt Delta4x4 ook nog een handig bagagerek (inclusief LED-lampen) en een bullbar. Daarmee ben je dus uitgerust om de meest ruige gebieden op te zoeken. Of je gaat er gewoon alsnog meer door de P.C. Hoofstraat, waar daar zal deze Delta4x4 G-klasse ongetwijfeld ook indruk maken.