VAG verkoopt veel meer elektrische auto’s, dit zijn de populairste

Volkswagen maakt een inhaalslag met de verkoop van elektrische auto’s.

Gaat het nu zo lekker met de verkoop van (elektrische) auto’s of is het vooral in een inhaalslag? Dat laatste is sowieso van belang. Na jaren van chip- en materiaaltekorten draaien fabrieken weer op normaal niveau. En daarmee worden ook auto’s uitgeleverd die eigenlijk al eerder bij een klant op de oprit hadden moeten staan.

Volkswagen Groep verkoop elektrische auto’s

De verkoopcijfers kunnen daardoor een vertekend beeld geven. Desalniettemin schrijft de Volkswagen Groep mooie cijfers. In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht het Duitse autoconcern 321.600 volledig elektrische auto’s. Dat is een stijging van maar liefst 50 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. In Europa is er zelfs sprake van een stijging van 68 procent met 217.000 verkochte EV’s.

Het aanbod van elektrische modellen binnen VAG is gegroeid en de merken kunnen nu ook beter leveren dan voorheen. De Volkswagen ID-familie is wereldwijd flink uitgebreid. Wat begon met een ID.3 en ID.4 is uitgegroeid tot de ID.5, ID.6, ID.7 en de ID. Buzz. Dan is er nog de Cupra Born, Skoda met de Enyaq en Audi heeft tevens ook EV’s in het gamma.

Populairste modellen

Het populairste elektrische model binnen het concern is de VW ID.4. Van deze auto werden er 101.200 stuks verkocht. Op de tweede plaats staat de ID.3 en op de derde de Audi Q4 e-tron. Ze komen niet in de buurt van de ID.4 qua verkopen maar zijn toch elk goed voor zo’n 50.000 verkoopaantallen.

Algehele autoverkoop

Het is niet alleen elektrisch wat de klok slaat. De Volkswagen Groep doet sowieso goede zaken. De algehele autoverkoop van alle modellen binnen het gamma nam met bijna 13 procent toe. In de eerste zes maanden van 2023 verkocht VAG 4,37 miljoen auto’s. In West-Europa nam de verkoop met bijna 27 procent toe (1,64 miljoen verkopen) terwijl China juist een dipje toonde. Het Aziatische land is een van de belangrijkste markten voor de Volkswagen Groep.