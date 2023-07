Enorme terugroepactie voor Nissan, ook in Nederland

Als jij een Nissan rijdt moet deze misschien ook terug naar de dealer voor de terugroepactie.

Een grootschalige terugroepactie. Vaak moet je dan denken aan de Verenigde Staten, waar de NHTSA weer wat gevonden heeft. Maar dit keer is ook Europa en Nederland aan de beurt. Wereldwijd worden 1,4 miljoen auto’s van Nissan teruggeroepen in verband met technische mankementen.

Nissan terugroepactie

Onder andere de Leaf, Note, Kicks en Serena zijn onderdeel van de terugroepactie. De laatste twee modellen worden hier in Nederland niet geleverd. Maar de Leaf en Note zie je toch met grote regelmaat rijden. De problemen hebben betrekking tot de elektronica. Door een defect kan het zo zijn dat de auto plots gaat versnellen nadat de cruise control is uitgeschakeld. Ook bestaat de kans op kortsluiting tijdens het rijden, met een uitvallende motor als resultaat.

Toch twee dingen die je liever niet overkomen tijdens het autorijden. Mocht je een Nissan Note of Leaf rijden dan hoef je niet bang te zijn. Het is een voorzorgsmaatregel om de auto’s terug te roepen. Wereldwijd is er geen geval bekend waarbij één van de twee problemen zich heeft voortgedaan. Een preventieve terugroepactie van de Japanse autofabrikant dus.

Volgens BNR roept Nissan in Nederland 10.882 auto’s terug van de Leaf. Klanten krijgen vanzelf bericht van de dealer. Het euvel kan worden verholpen door middel van een software update. Het automerk adviseert klanten contact op te nemen met de dealer als ze meer informatie willen.

Japan

Hoewel hier in Nederland het probleem beperkt is tot bovenstaande, is er in Japan meer aan de hand. Daar worden auto’s ook teruggeroepen vanwege problemen met starten en issues met betrekking tot de koplampen. De terugroepactie is daar dan ook een stuk groter met 699.000 auto’s die een bezoek moeten brengen aan de dealer.