Breek: voor het eerst in 30 jaar geen Goodwood Festival of Speed vandaag

Het Goodwood Festival of Speed is voor vandaag geannuleerd.

Een gaaf automotive event om eens te bezoeken is het Goodwood Festival of Speed. Tenminste, dat denk ik dan want ik ben er nog nooit geweest. Maar wie voor dit weekend afgereisd is naar Goodwood om op de zaterdag het event te bezoeken is het dikke pech. De organisatie heeft het evenement stilgelegd.

Goodwood Festival of Speed geannuleerd

Vanwege dramatische weersvoorspellingen kon de organisatie niet anders handelen. Gister was al een vies dagje in Engeland met wat buitjes, maar vandaag is de verwachting dat het een stuk heftiger wordt. Er waait een stevige wind met een max van 80 km/u. Met een dergelijke snelheid is de organisatie van mening dat de boel geen doorgang kan vinden vandaag. Het risico is vliegende hooibalen, stands en andere ellende. En daarmee kans op letsel voor bezoekers of schade aan de vaak peperdure auto’s. Denk aan een Bugatti, Pagani of een historische racer.

Overmacht dus. Bezoekers van het event op zaterdag krijgen hun geld terug, mits ze de ticket hebben gekocht via de officiële organisatie. Het is niet mogelijk om je zaterdag ticket te gebruiken voor de uitverkochte zondag. Want het even gaat morgen wel gewoon weer door. Er is een FAQ in het leven geroepen vanwege de situatie.

Stands worden vandaag afgebroken vanwege de verwachte wind. Dan kan vanavond alles weer opgebouwd worden om het event morgen te hervatten. Het is voor het eerst in 30 jaar Goodwood Festival of Speed dat het evenement geannuleerd moest worden door extreme weersomstandigheden.

Ontzettend zuur nieuws voor de gedupeerden. Op sociale media regent het klachten van bezoekers die uitkeken naar een leuke zaterdag. Met name mensen die vanuit andere landen naar Engeland zijn gevlogen en ook een hotel hebben geboekt. Helaas pindakaas, daar zijn reisverzekeringen weer goed voor. Zoals gezegd zal het programma morgen worden hervat.